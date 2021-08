Tom Brady rejoint l’univers NFT avec la plateforme Autograph ⋆ Crypto new media

in

• Autograph affichera diverses images de Tom Brady et même des autographes numériques à vendre.

• Le trading NFT augmentera au second semestre, selon les experts en crypto-monnaie.

Tom Brady, l’un des joueurs de football américain les plus reconnus en Amérique du Nord, a été une tendance dans le trading de crypto-monnaie pour expérimenter les NFT. Brady a essayé des jetons non consommables en utilisant des mémos vocaux, des illustrations et des autographes uniques pour les passionnés de crypto.

Le marché du NFT a été rentable ces derniers mois. L’ouverture NFT de Tom Brady est l’une des plus attendues par les fans de sport.

Objectifs de la plateforme Autograph de Tom Brady

Les jetons non fongibles ou NFT occupent la troisième position sur le marché virtuel ; juste en dessous de Bitcoin et Ether. Les NFT ont changé le monde de la cryptographie, et des stars comme Tom Brady le savent.

En août, la plateforme de Brady, Autograph, a été lancée au sein de la plateforme DraftKings, qui gère toutes ses opérations. Autograph est également dirigé par le magnat Richard Rosenblatt, qui est également un amoureux de la NFT.

Brady et l’homme d’affaires ont offert des NFT d’athlètes comme Wayne Gretzky, célèbre dans le hockey, et Derek Jeket, une star du baseball professionnel.

Tom Brady précise qu’Autograph offre à tous les collectionneurs et amateurs de sport une plateforme pour acheter leurs souvenirs. Brady fera croître progressivement Autograph, ce qui lui rapportera, ainsi qu’à tous les athlètes participants, des bénéfices élevés.

Les NFT sont là pour rester

Depuis le début de l’année, l’intérêt pour les NFT s’est accru chez les collectionneurs de pièces virtuelles. Matthew Hougan, directeur en charge des investissements chez Bitwise Asset Management, estime que le trading NFT n’est qu’une partie du grand marché de la cryptographie. Hougan pense que les jetons non fongibles sont là pour rester, et les crypto-monnaies promettent un nouveau modèle financier.

Les revenus des collections NFT sont si élevés que les plateformes de cryptographie comme OpenSea ont amélioré leur volume de transactions. Rien qu’en août, la société de cryptographie a effectué plus d’un milliard de dollars d’enchères NFT.

Bien que les NFT ne soient pas une nouveauté pour 2021, ils ont sans aucun doute eu une plus grande participation jusqu’à présent cette année. Autrefois, des stars comme Tom Brady ne prêtaient pas attention au marché des enchères virtuelles car il n’y avait pas de soutien, mais tout a visiblement changé. Aujourd’hui, plusieurs entreprises mondiales ont participé aux enchères NFT et ont constaté des changements radicaux dans leur volume de bénéfices mensuels.

Selon Hougan, les jetons non fongibles sont construits sur le réseau Ethereum, c’est pourquoi il est sécurisé.