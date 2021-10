Tom Brady rencontre un jeune fan qui a vaincu le cancer après le match

Tom Brady a lancé son 600e touché en carrière dimanche, mais ce qu’il a fait après le match a été le plus grand moment fort de la journée…

Le fan – portant un maillot TB12 – a été capturé tenant une pancarte lors de la déroute des Bucs contre les Bears de Chicago … qui disait: « Tom Brady m’a aidé à vaincre le cancer du cerveau. »

Brady a remarqué et a couru vers le ventilateur alors que le temps s’écoulait dans la victoire 38-3 … et a enlevé le chapeau de sa tête et le lui a donné !!

Le fan a été submergé par l’émotion alors qu’il serrait la main de Brady … fondant en larmes pendant ce moment incroyable.

Brady – qui a fini par lancer 4 touchés pour 211 verges ce jour-là – a parlé de l’interaction avec les journalistes après le match…

Lire du contenu vidéo

Les boucaniers de Tampa Bay

« Cela met beaucoup en perspective avec ce que nous faisons sur le terrain. Au final, cela ne veut pas dire grand-chose par rapport à ce que tant de gens vivent. »