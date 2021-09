Tom Brady répond aux critiques de Bill Belichick

L’affrontement imminent de cette semaine entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre marque la première fois que Tom Brady et Bill Belichick s’affrontent depuis leur divorce désordonné.

Vous vous souviendrez que les entraîneurs des Patriots se sont ouvertement moqués de Brady lorsqu’il a parfois eu des difficultés à Tampa Bay la saison dernière. Puis les rôles se sont inversés lorsque les Patriots de Belichick sont tombés au sous-sol de l’AFC Est, tandis que Brady a remporté un septième championnat en carrière avec sa nouvelle équipe.

Avant ce qui promet d’être une bataille amusante de la semaine 4, le père de Brady a fait monter la température d’un cran lorsqu’il a dit à Tom E. Curran de NBC Sports Boston que lui et son fils se sentaient justifiés après avoir donné tort à Belichick et remporté un titre la saison dernière.

Mardi, Brady a répondu aux commentaires de son père.

“J’ai en fait préparé une déclaration que je voulais dire, et c’est vraiment tout ce que j’ai à dire sur le sujet”, a plaisanté Brady, selon Jenna Laine, initiée d’ESPN NFL. « Les commentaires de Thomas Edward Brady, un PDG de compagnie d’assurances de 77 ans qui devrait mieux connaître à ce stade de sa vie, ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les positions détenues par son fils, Thomas Edward Patrick Brady Jr., donc De plus, si Tom Sr. continue à parler au nom de son fils sans le consentement écrit exprès, Tom Jr. se réserve le droit de le placer éventuellement dans un foyer contre son gré. C’est tout ce que j’ai à dire.”

Curieusement, l’entraîneur de Brady, Alex Guerrero, a également fait des commentaires intéressants sur Belichick.

“C’était comme si Bill n’avait jamais vraiment… Je pense que ses émotions ou ses sentiments n’ont jamais évolué avec l’âge”, a déclaré Guerrero à Karen Guregian du Boston Herald mercredi dernier.

“Alors que Tom arrivait à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, je pense que Bill essayait toujours de le traiter comme ce gamin de 20 ans qu’il a repêché. Et tous les joueurs, je pense, ont réalisé que Tom était différent. Il est plus âgé, il devrait donc être traité différemment. Et tous les joueurs, aucun d’eux ne se serait soucié qu’il soit traité différemment.

«Je pense que c’était un truc de Bill. Il n’a jamais évolué. Donc, vous ne pouvez pas traiter quelqu’un qui a la quarantaine comme s’il en avait 20. Ça ne marche pas.

Brady, pour sa part, est resté assez cohérent en ce qui concerne ses sentiments sur Belichick.

“Un grand respect et une grande admiration pour mon séjour là-bas”, a-t-il déclaré.

« J’y ai passé 20 belles années. J’ai en quelque sorte parlé de cela au cours des 18 derniers mois. … Tout le monde a des sentiments et des émotions protecteurs en tant qu’amis et membres de la famille, et cela fait partie du sport. Et vous avez beaucoup de gens qui, parce qu’ils ne sont pas là-bas, veulent protéger, et c’est une chose très attentionnée et aimante que beaucoup de gens font. De mon point de vue, j’ai passé un bon moment (en Nouvelle-Angleterre), mais je me suis vraiment concentré sur le fait d’essayer d’être le meilleur possible pour cette équipe. Essayer de sortir et d’être un quart-arrière gagnant, être un quart-arrière de niveau championnat pour cette organisation car ils le méritent certainement.

Dans l’épisode de lundi soir de son Let’s Go! podcast avec Jim Gray et Larry Fitzgerald, Brady a réitéré ces sentiments une fois de plus.

“J’ai 20 ans d’existence et il est évidemment un excellent mentor pour moi”, a déclaré Brady.

«Et oui, je pense qu’il y a certainement de grandes leçons que j’ai apprises de lui. C’est un excellent entraîneur de football et il fait un excellent travail pour son équipe. Et, vous connaissez n’importe quel joueur, je pense qu’ils espèrent simplement que leurs entraîneurs leur donnent tout ce qu’ils ont. Je suis sûr que chaque grand entraîneur veut que chaque joueur leur donne tout ce qu’ils ont. Et je pense que c’est ce qui fait une excellente relation.

Belichick, quant à lui, ne semble pas vraiment comprendre les critiques qu’il a reçues de l’équipe de Brady.

“Au cours des deux dernières décennies, tout ce que nous avons fait, chaque décision que nous avons prise en termes de planification majeure, a été prise avec l’idée de la meilleure façon de faire les choses pour Tom Brady”, a déclaré Belichick à propos de sa relation avec Brady, par Seth Wickersham de ESPN.

De plus, Belichick ne pense pas qu’il était la raison du départ de Brady de la Nouvelle-Angleterre.

« Il y avait beaucoup de choses là-bas – il a examiné ses options et a pris sa décision », a déclaré Belichick lors de l’émission « The Greg Hill Show » de WEEI la semaine dernière. « Nous n’étions pas une aussi bonne option que Tampa. Il faudrait lui poser des questions sur tout ça, mais il ne s’agissait pas de ne pas le vouloir c’est sûr.

Tout comme ce fut le cas avec la tristement célèbre rupture des Lakers de Los Angeles entre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, il y a juste quelque chose d’ultra-fascinant dans le divorce entre Brady et Belichick. Le fait que ce dernier ait lutté si puissamment la saison dernière, au point que les entraîneurs de la ligue se moquaient ouvertement de lui, tandis que le premier a revendiqué un autre Super Bowl, ne fait qu’ajouter à l’intrigue.

Qui va gagner la bataille ce week-end ? Tampa Bay, probablement. Qui finira par gagner la guerre ? Le temps nous le dira.

