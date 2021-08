Tom Brady révèle quand il sera prêt à prendre sa retraite de la NFL

Tom Brady sait que la retraite est beaucoup plus proche qu’elle ne l’était il y a 10 ans. Il a dit qu’il voulait jouer jusqu’à l’âge de 45 ans, mais maintenant qu’il vient d’avoir 44 ans, le septuple champion du Super Bowl n’est peut-être pas encore prêt à prendre sa retraite. Brady a récemment parlé à Peter King de NBC Sports et a révélé quand il serait prêt à prendre sa retraite.

“Je saurai quand le moment sera venu”, a déclaré Brady. « Si je ne peux pas. . . si je ne suis pas un quarterback de niveau championnat, alors je ne vais pas jouer. Si je suis une responsabilité pour l’équipe, je veux dire, pas du tout. Mais si je pense que je peux gagner un championnat, alors je jouerai. Cela signifie que Brady n’a pas l’intention de se retirer de la NFL dans l’immédiat après avoir mené les Buccaneers de Tamp Bay à une victoire au Super Bowl en février. Et malgré ses 43 ans au cours de la saison 2020, Brady jouait comme un joueur de 23 ans, lançant 4 633 verges et 40 touchés avec une note de 102,2 passeurs.

Avec les 22 partants de retour cette saison, les Buccaneers semblent prêts à participer à une autre course du Super Bowl. Et si cela se produit et que Brady est capable de jouer à un niveau élevé, alors pourquoi devrait-il prendre sa retraite ? Cela dit, Brady pourrait probablement appeler cela une carrière au cours des trois prochaines années, car il ne cherche pas à jouer avant 50 ans.

“50? C’est long. Même pour moi, c’est long”, a déclaré Brady à USA Today en juin. “J’ai toujours dit que 45 ans était l’âge que je voulais atteindre et c’était mon objectif. Cette année, j’ai “J’aurai 44 ans, donc l’année prochaine j’en aurai 45. J’ai un contrat de deux ans. Je vais pouvoir évidemment jouer cette année et Dieu ne plaise à tout ce qui se passe mais jouer l’année prochaine et puis voir ce qui se passe après ça . Si je veux continuer à jouer, je pourrai peut-être le faire. Et si ça suffit, ça suffira.”

Brady a encore deux ans sur son contrat, mais cela pourrait être prolongé s’il continue à rester en bonne santé et à jouer à un niveau élevé. Au rythme où va Brady, il pourrait battre le record de George Blanda pour être la personne la plus âgée à avoir jamais joué dans la NFL. Comme mentionné par CBS Sports, Blanda a joué son dernier match à 48 ans. Brady devrait jouer jusqu’en novembre 2025 pour battre le record, ce qui est très possible.