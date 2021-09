Tom Brady révèle qu’il avait COVID-19 après le défilé du Super Bowl 2021

Tom BradyLa santé de a pris un tournant après avoir remporté le Super Bowl 2021.

En février, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a remporté son septième championnat de la NFL – une victoire sans précédent – ​​lors de ce match très attendu. Quoi de plus? Le légendaire joueur de la NFL a remporté son premier titre de MVP du Super Bowl avec l’équipe basée en Floride et son cinquième total de tous les temps.

Dans l’ensemble, février était la saison de Tom.

Mais dimanche, sept. Le 4, Tom a confirmé au Tampa Bay Times qu’il avait été testé positif pour le coronavirus plus tard ce mois-là après que les Buccaneers ont célébré leur championnat du Super Bowl avec un défilé de bateaux en famille dans la rivière Hillsborough.

« Vous avez battu COVID l’année dernière. Il est toujours là. Vous l’avez eu ? » Journaliste Rick Stroud » a demandé Tom, auquel il a simplement répondu : « Ouais.

Bien que Tom ait donné une réponse succincte au sujet de la contraction de COVID-19, il n’a divulgué aucun détail supplémentaire sur sa santé pendant cette période. On ne sait pas non plus si sa famille, y compris sa femme Gisele Bundchen, leur sont, Benjamin, 11 ans et fille Ils vécurent, 8 ans, ainsi que son fils John, 14 ans, avec ex Bridget Moynahan, également testé positif au COVID-19.