Tom Brady se dit prêt à recevoir une partie de son salaire en ETH, BTC ou SOL

Thomas Edward Patrick Brady Jr., un joueur de football qui est actuellement le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, souhaite gagner une partie de son salaire en crypto-monnaie. Le septuple vainqueur du Super Bowl a révélé cette nouvelle lors d’un récent podcast SiriusXM. Selon la star de la NFL, Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD) et Solana (SOL/USD) sont les devises qu’il aimerait recevoir.

En parlant de crypto sur le podcast, Brady a déclaré :

Je pense que c’est une chose incroyable ce qui se passe dans le monde avec la façon dont le monde devient de plus en plus numérique. Et ces monnaies numériques, avec beaucoup, si vous regardez comment va le monde, avec tous ces différents médias numériques et comment les monnaies ont un impact.