Tom Brady semble troller les Falcons d’Atlanta avant le match de la semaine 2

Tom Brady se prépare pour son deuxième match dans la NFL de la saison 2021 et vient peut-être de tirer sur les Falcons d’Atlanta. Plus tôt cette semaine, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a raconté une vidéo célébrant la victoire de l’équipe contre les Cowboys de Dallas jeudi soir dernier. Mais les fans ont remarqué que Brady avait le temps de 3h28 au compteur sur son ordinateur derrière lui.

Ces deux chiffres sont spéciaux pour Brady mais blessants pour les Falcons. En février 2017, Brady a mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à une victoire par derrière contre les Falcons lors du Super Bowl. Et le retour a commencé lorsque les Patriots ont perdu 28-3 à la fin du troisième quart. Depuis ce match, les Falcons et leurs fans ont été ridiculisés pour avoir pris une grosse avance dans le plus grand match de football de l’année.

Brady semble aimer jouer aux Falcons. Dans sa carrière, le septuple vainqueur du Super Bowl a une fiche de 8-0 contre Atlanta. Il a une chance d’entrer dans l’histoire avec une victoire dimanche, devenant le sixième quart-arrière à avoir une fiche de 9-0 ou mieux contre une seule équipe depuis 1950, selon ESPN. Au cours de ces huit matchs, Brady a lancé 19 passes de touché et seulement trois interceptions. D’un autre côté, le quart-arrière des Falcons d’Atlanta Matt Ryan n’a pas encore battu une équipe qui a Brady comme quart-arrière partant.

Cette semaine, Ryan a parlé aux journalistes de la défaite du Super Bowl qui ne l’a pas touché. “Bien sûr, nous voulons gagner. Cela ne compensera pas cela”, a déclaré Ryan, selon ESPN. “Vous savez, c’est une de ces choses. Cela fait partie de votre passé, cela fait partie de ce qui s’est passé. Mais cela n’a aucune incidence sur cette semaine.”

Les Falcons viennent de subir une défaite brutale de 32-6 contre les Eagles de Philadelphie la semaine dernière. Depuis la défaite du Super Bowl, les Falcons ont atteint les séries éliminatoires une fois et ont connu une saison gagnante, l’année suivante. Ryan est le quart partant des Falcons depuis 2008 et est sans doute le meilleur signaleur de l’histoire de la franchise. Après avoir remporté le titre de recrue offensive de l’année en 2008, Ryan a remporté le titre de joueur offensif de l’année et MVP en 2016 et a été sélectionné pour jouer cinq fois au Pro Bowl.