Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl de la NFL, Dons Laser Eyes en soutien à Bitcoin

La dernière célébrité à s’intéresser au Bitcoin est l’icône de la NFL Tom Brady, qui s’est récemment jointe à la manie du NFT (jeton non fongible) en lançant la plate-forme appelée Autograph.

Il y a moins de 24 heures, Jason Yanowitz, co-fondateur de Blockworks, a déclaré que Brady était impliqué dans la crypto-monnaie d’un billion de dollars.

En réponse au tweet de Yanowitz, «La rumeur veut que Tom Brady se charge sur Bitcoin. Retweetez si vous pensez que le GOAT devrait activer les yeux laser. Faisons en sorte que cela se produise », a demandé Brady s’il devait le changer.

Lundi, c’est exactement ce que Brady a fait. Il a changé sa photo de profil Twitter avec des yeux laser rouges montrant son soutien à Bitcoin. Avec son tweet avec une nouvelle photo de profil, il a rejoint le PDG de MicroStrategy Michael Saylor, la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), le PDG de SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, et bien d’autres.

«Nous avons des maires, des membres du Congrès, des sénateurs, des milliardaires et des acteurs aux yeux laser. Nous avons maintenant le meilleur quart-arrière de tous les temps. Bitcoin n’a plus que deux niveaux: le premier banquier central aux yeux laser et le premier chef d’État aux yeux laser », a déclaré Balaji S. Srinivasan, ancien directeur technique de Coinbase et associé général d’Andreessen Horowitz.

Les athlètes aiment particulièrement les crypto-monnaies cette année.

À la fin du mois dernier, le joueur des Chiefs de Kansas City, Sean Culkin, a annoncé qu’il prenait l’intégralité de son salaire de base pour 2021, 920 000 $ en BTC. Le même jour, le quart-arrière du football américain Trevor Lawrence a signé un accord d’approbation avec l’échange de crypto FTX dans lequel il a reçu son premier paiement exclusivement en crypto directement sur son compte Blockfolio.

Le plaqueur offensif de football américain Russel Okung qui a déclaré «payez-moi en bitcoin» reçoit déjà la moitié de son salaire en BTC.

