Tom Brady taquine un retour possible aux Patriots après le match de retour à la maison

Tom Brady vient de jouer dans l’un des plus grands matchs de l’histoire de la NFL, retournant en Nouvelle-Angleterre et affrontant les Patriots dimanche soir. Le quart-arrière des Buccanneers de Tampa Bay a mené l’équipe à une victoire de 19-17, améliorant leur fiche à 3-1. Les fans ont montré leur appréciation à Brady avant le match, et lorsque le septuple champion du Super Bowl a parlé aux journalistes après le concours, Brady a taquiné un retour possible en Nouvelle-Angleterre dans une certaine mesure.

“C’est un grand stade pour moi depuis longtemps”, a déclaré Brady, selon CBS Sports. “Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Évidemment, cela pourrait être l’occasion de revenir ici. Nous verrons. J’ai l’impression que je ferai toujours partie de cette communauté. Je serai un peu là-haut quand tout est dit et fait. Quand je prendrai ma retraite, je suis sûr qu’il y aura beaucoup de temps pour – vous savez, j’ai beaucoup d’amis ici et c’est un endroit formidable. Mes enfants sont nés sur Beacon Street dans la ville. Ça a été un endroit incroyable pour moi, ça l’est toujours. Je vois évidemment beaucoup de visages amicaux familiers, et c’est super de vous voir aussi. ”

Le retour de Brady chez les Patriots pourrait signifier différentes choses. Une fois à la retraite, Brady pourrait signer un contrat d’une journée avec l’équipe, ou il pourrait être membre du front office de l’équipe. En ce qui concerne le fait de jouer à nouveau pour l’équipe, il est peu probable que cela se produise étant donné qu’il a passé 20 ans avec l’organisation et a fait tout ce qu’un joueur de la NFL peut faire avec une franchise.

Cependant, Brady redevenant le quart-arrière des Patriots n’est pas complètement hors de question, car le propriétaire Robert Kraft aimerait le retrouver. À l’heure actuelle, Brady se concentre sur son retour au Super Bowl avec les Buccaneers, mais il aimait revenir aux Patriots et renouer avec d’anciens coéquipiers.

“Juste beaucoup d’émotions”, a déclaré Brady à propos de son retour. “Ce fut une semaine très émouvante. Encore une fois, ces gars sont comme mes frères, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux groupes de personnes, tous mes coéquipiers Bucs que j’aime et avec lesquels je vais me battre chaque semaine, et puis il y a un autre groupe de gars que je vois, et ce sont mes amis avec qui je suis depuis longtemps. Matt Slater et Kyle Van Noy et Dont’a Hightower et John et Devin [McCourty] et David Andrews et Hoyer. Il y a tout un équipage. Josh [McDaniels]. Ce sont les gens avec qui j’ai partagé ma vie.”