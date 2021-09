Tom Brady tire sur la NFL pour les récents changements de règles

Tom Brady avait des choses intéressantes à dire sur les changements de règles de la NFL. De nombreux fans de la NFL ne sont pas satisfaits que la ligue soit plus stricte en matière de railleries, ce qui a conduit à l’expression “No Fun League” tendance sur les réseaux sociaux. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a parlé des règles de son émission sur SiriusXM Radio Let’s Go! et a déclaré que la ligue est devenue “plus douce” au fil des ans.

“Je pense qu’il y a probablement beaucoup de myopie”, a déclaré Brady, selon Pro Football Talk. “Vous savez, quand j’entends souvent ça, parce que j’ai entendu au fil des ans, vous savez, ‘Oh, le jeu change’, et ainsi de suite. Je pense que le jeu change de différentes manières, absolument. Il évolue et change et grandit, et j’espère que ça s’améliore. Et en même temps, je pense qu’il y a toujours eu, vous savez, des athlètes incroyables jouant au football professionnel au poste de quart-arrière. Randall Cunningham était un athlète incroyable. Kenny Stabler était un incroyable le quart-arrière Roger Staubach était Michael Vick, je veux dire, je ne sais pas s’il y a quelqu’un de plus athlétique qui ait jamais joué que Michael Vick… Je pense que cela ajoute définitivement un élément au jeu.

“Mais en même temps, le nom du jeu est de marquer des points. Il y a donc certainement plus de volatilité, je dirais, dans ce style de jeu sur une période de temps. Vous êtes certainement plus sujet aux blessures parce que vous n’avez plus de la poche. Vous n’avez pas les types de protection que vous avez généralement dans la poche. Et je dirais que la seule chose qui a probablement changé au fil des ans en termes de pourquoi c’est probablement devenu un peu plus de cette façon est, et je ‘ J’y ai fait allusion dans le passé, je pense qu’ils infligent plus de pénalités aux joueurs défensifs pour avoir frappé, vous savez, pour un contact violent.”

Brady a poursuivi en disant que le jeu a changé pour que les joueurs défensifs soient plus prudents lorsqu’il s’agit de poursuivre un porteur de ballon. “Je dirais donc que le jeu est un peu plus doux qu’avant. Je pense que les joueurs défensifs sont plus sur la défensive lorsqu’ils entrent pour tacler”, a-t-il déclaré. “Et je pense que cela ajoute probablement à cet élément de quarts en dehors de la poche et prend plus de risques, vous savez, que par le passé.”

La NFL est une ligue dirigée par les quarts, ce qui conduit les quarts à jouer jusqu’à la quarantaine, Brady, qui a 44 ans, a parlé de jouer jusqu’à 50 ans parce qu’il continue de jouer à un niveau élevé. Mais en raison des règles qui ont été mises en place au cours des 20 dernières années, Brady ne prend pas de coups comme les gars qui ont joué dans les années 1980 et 1990 l’ont fait sur une longue période.