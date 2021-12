Tom Brady touché lors des appels radio en prolongation

Tom Brady, comme d’habitude, a recommencé.

Et encore. Et encore. Etc.

En fait, son touché contre Breshad Perriman en prolongation pour aider les Buccaneers de Tampa Bay à vaincre les Bills de Buffalo 33-27 était le 700e touché par la passe de sa carrière (y compris les séries éliminatoires).

Et ce score ? C’était un 58 verges, rattrapé par Perriman, qui l’a couru pour le vainqueur du match. Sauvage!

L’appel de la cabine radio des Bucs était formidable, couronné par un « Perriman ! Perriman ! Perriman ! L’appel des Bills – également inclus ci-dessous, grâce à Timothy Burke – n’était pas aussi triste qu’on pourrait s’y attendre, mais c’est peut-être parce que c’est incroyable de voir Brady faire ça encore et encore :

Incroyable.