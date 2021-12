Tom Brady, Tyreek Hill et plus

Cinq semaines depuis ma dernière série de choix d’accessoires et je ne peux pas vous dire à quel point c’est bon d’être de retour. Au cours de la semaine 8, j’ai fait un peu de progrès par rapport à la semaine précédente et j’avais hâte de continuer sur cette lancée… mais mon petit garçon est né et rien n’était plus important que ça. Bienvenue dans le monde, Sehvyn Grimes !

Mais maintenant, après quelques semaines de congé, je suis de retour en selle avec mes choix d’accessoires de joueurs préférés du programme de la semaine 13 de la NFL qui débutera à 13 h HE dimanche.

Semaine 8 : 3-3 record (Saison : 5-7)

Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers: Plus de 2,5 passes TD (+112) aux Falcons d’Atlanta



Brady a réussi plus de deux touchés à cinq reprises cette saison, mais aucun de ceux-ci n’a eu lieu lors de ses trois derniers matchs. Je pense que ça change dimanche à Atlanta. Seules trois équipes ont autorisé plus de touchés dans les airs que les Falcons, qui en ont accordé cinq à Brady lorsque ces équipes ont joué lors de la deuxième semaine.

Atlanta ne défend pas bien non plus la course, ce qui devrait permettre à Tampa de faire encore plus de dégâts.

Najee Harris, Pittsburgh Steelers : Plus de 3,5 réceptions (-112) contre les Ravens de Baltimore



Les chiffres précipités de Harris ont chuté au cours des deux dernières semaines, mais il continue d’avoir l’air de receveur pour une infraction des Steelers qui a parfois semblé très décevante. Harris a vu pas moins de trois cibles en tant que receveur dans n’importe quel match cette saison et il a attrapé au moins quatre balles dans plus de la moitié de ses matchs.

Contre les Ravens de Baltimore, une équipe qui défend incroyablement bien la course mais pas la passe, Harris devrait être fortement impliqué en tant que receveur. Baltimore et Pittsburgh se jouent toujours à proximité, il y a donc de fortes chances que ces opportunités se présentent également de fil en fil.

Taylor Heinicke, équipe de football de Washington : moins de 252,5 verges par la passe (-114) aux Raiders de Las Vegas



Heinicke n’a pas éclipsé ce nombre au cours des deux dernières semaines et je pense qu’il tombera sous cette ligne une troisième fois de suite en raison de l’engagement de Washington dans la course. Antonio Gibson a une moyenne de 24 matchs sur la séquence de trois victoires consécutives de Washington et il devrait avoir de la place pour courir contre une défense contre la course des Raiders inférieure à la moyenne.

De plus, les Raiders peuvent marquer des points rapidement. Si Washington veut gagner, son meilleur moyen est de contrôler le chronomètre et de garder cette attaque sur la touche, de ne pas essayer de faire en sorte que Heinicke l’exprime avec Derek Carr.

Tyreek Hill, Chiefs de Kansas City: buteur de Anytime TD (-125) contre Denver Broncos



Au cours de la séquence de quatre victoires consécutives des Chiefs, Hill a été ciblé au moins 10 fois à chaque match. Patrick Mahomes revient au pain et au beurre qui a fonctionné pour cette infraction au cours des dernières saisons, et cela porte ses fruits en aidant cette équipe à renverser la saison.

Travis Kelce devrait être au centre de la défense des Broncos dans celui-ci, donc je m’attends à ce que Hill bénéficie de l’attention supplémentaire en dessous. Et un coup d’œil aux récents matchs des Broncos montre que la majorité des scores qu’ils ont autorisés dans les airs sont allés à des récepteurs larges.

Joe Mixon, Bengals de Cincinnati : buteur de Anytime TD (-140) contre les Chargers de Los Angeles



Mixon a été incroyable en novembre, cumulant 352 verges et six touchés sur près de cinq verges par course en trois matchs. Il a au moins un touché dans chacun de ses cinq derniers matchs, et deux scores dans les quatre derniers.

Il porte cet élan dans un gros affrontement contre les Chargers de Los Angeles et une défense qui a permis le plus de verges au sol par match dans la NFL et les troisièmes touchés au sol. Je m’attends à un jeu énorme de Mixon, un jeu qui inclut une sorte de score.

Jamaal Williams, Lions de Détroit : Plus de 60,5 verges au sol (-111) contre les Vikings du Minnesota



D’Andre Swift a été exclu des Lions, ce qui signifie que Jamaal Williams sera leur principal arrière contre les Vikings. En devoir partagé avec Swift contre les Vikings lors de la semaine 5, Williams s’est précipité pour 57 yards. Les deux arrières totalisaient 108 verges contre cette équipe. Donc, tant que Detroit garde le jeu serré, je pense que Williams dépasse ce nombre.

Pour ce qui est de garder le jeu serré, les Lions peuvent être sans victoire, mais ils ne sont généralement pas éliminés. Ils ont un différentiel de -5 à leurs trois derniers matchs et ont perdu par seulement deux points la première fois qu’ils ont affronté le Minnesota. Avec un script de jeu similaire, ils n’auront pas à abandonner la course.

