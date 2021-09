Tom Brady veut obtenir une partie de son salaire en Bitcoin, Ethereum et Solana

in

Le légendaire joueur de football – Tom Brady – a une fois de plus démontré son soutien à l’industrie des actifs numériques. Il a dit qu’il “adorerait” recevoir une partie de ses gains en jetons Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Solana (SOL).

« L’ère numérique est à nos portes »

Tom Brady – le septuple champion du Super Bowl et sans doute l’un des plus grands joueurs de football – est, par tous les moyens, un fervent partisan de la cryptographie. Lors d’une récente interview avec Jim Gray sur le podcast Let’s Go Sirius XM, il a révélé qu’il souhaitait obtenir une partie de son salaire NFL en actifs numériques au lieu de devises fiduciaires.

Outre les deux principales crypto-monnaies par capitalisation boursière – Bitcoin et Ethereum – Brady a également manifesté son intérêt pour l’un des projets de blockchain les plus performants cette année – Solana :

« J’aimerais être payé en jetons Bitcoin ou Ethereum ou Solana. Je pense que c’est une chose incroyable qui se passe dans le monde avec la façon dont le monde devient de plus en plus numérique. »

Le quart-arrière a salué la technologie sous-jacente derrière les actifs numériques comme l’avenir car elle permet des transactions rapides et transparentes. Il a également prédit que davantage d’athlètes demanderaient bientôt des paiements en crypto-monnaie :

« L’ère numérique est à nos portes. Je pense que nous n’y retournerons jamais. Nous utilisons la technologie et l’information pour mieux suivre les choses. Et je vois définitivement un monde où les joueurs seront payés en crypto-monnaies à l’avenir. » Tom Brady, Source : USA Today

En fait, le joueur de football professionnel Saquon Barkley a déjà déclaré qu’il recevrait tout son futur argent de parrainage en bitcoin. Le porteur de ballon des Giants de New York, âgé de 24 ans, a souligné que la principale crypto-monnaie était le bon choix pour une réserve de valeur, en particulier lorsque l’inflation commence à ébranler l’économie.

Les précédents efforts de cryptographie de Tom Brady

Ce n’est pas la première fois que le footballeur américain s’implique dans l’espace des crypto-monnaies.

En avril, Brady a sauté dans l’engouement pour les jetons non fongibles en publiant sa propre plate-forme NFT appelée Autograph. En lançant l’initiative, il prévoyait de réunir des noms notables de diverses industries, notamment le sport, la mode, la culture pop et le divertissement, qui développeraient des œuvres d’art numériques personnelles uniques. Son idée semble avoir eu du succès puisque Tiger Woods, Tony Hawk et Naomi Osaka ont déjà rejoint la plateforme.

Peu de temps après, le quart-arrière a doublé ses efforts en matière de crypto-monnaie. alors que lui et sa femme – Gisele Bündchen – ont pris une participation dans la plateforme de négociation d’actifs numériques – FTX. En conséquence, le duo servirait d’ambassadeurs pour l’échange et recevrait un certain paiement en crypto-monnaies.

