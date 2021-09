Tom Brady veut une partie du salaire de la NFL en Bitcoin et Crypto ⋆ .

Tom Brady a récemment montré ses talents d’acteur, mettant en vedette une paire de publicités qui ont fait leurs débuts lors de l’ouverture de la saison de la NFL il y a deux semaines. Une publicité télévisée était pour Subway, tandis que l’autre faisait la promotion de la plate-forme d’échange de crypto-monnaie FTX.

Le septuple vainqueur du Super Bowl a été moqué pour avoir défendu une chaîne de sandwichs de restauration rapide, même si cela ne correspond clairement pas à son régime extrêmement exclusif TB12. Mais Brady a récemment déclaré que son soutien à la crypto n’était pas une imposture. Et pour le prouver, la superstar de la NFL est prête à mettre son argent là où se trouve son portefeuille numérique.

Au cours de son podcast SiriusXM Let’s Go, co-animé avec le commentateur sportif Jim Gray et futur Temple de la renommée du football Larry Fitzgerald, Brady a déclaré qu’il aimerait recevoir une partie de son salaire NFL en crypto, notant que quelques joueurs ont déjà fait la demande.

“J’adorerais demander à être payé en crypto et, vous savez, être payé en jetons Bitcoin ou Ethereum ou Solana”, a déclaré Brady, 44 ans.

« Je pense que c’est une chose incroyable qui se passe dans le monde avec la façon dont le monde devient de plus en plus numérique. Et ces monnaies numériques, ainsi que beaucoup, si vous regardez comment va le monde, avec tous ces différents supports numériques et comment ils ont un impact sur les devises », a expliqué Brady.

Brady a gagné plus d’un quart de milliard de dollars en revenus salariaux dans la NFL au cours de sa carrière de footballeur. Le quart-arrière devrait récolter plus de 40 millions de dollars des Buccaneers de Tampa Bay cette saison et n’a pas l’intention de ralentir de si tôt, déclarant récemment qu’il peut probablement jouer jusqu’à l’âge de 50 ans.

La crypto a déjà commencé à envahir le monde du sport, les Oakland A, les Sacramento Kings et les Dallas Mavericks acceptant tous Bitcoin comme moyen de paiement pour les billets. meneur de jeu NBA Spencer Dinwiddie est un défenseur de longue date de la crypto-monnaie. Joueur de ligne offensive de la NFL Russel Okung a également annoncé précédemment qu’il avait pris la moitié de son salaire de 2020 en Bitcoin.

Écoutez ci-dessus via SiriusXM

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com