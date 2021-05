Tom Breese fera le retour de l’UFC contre Antonio Arroyo le 5 juin après la dernière sortie du thriller Fight Island

Tom Breese fera son retour dans l’octogone le 5 juin contre Antonio Arroyo alors qu’il espère rebondir en 2021.

L’Anglais a été arrêté sur Fight Island en janvier via un triangle de bras contre Omari Akhmedov pour arrêter une partie de l’élan derrière lui.

Tom Breese revient dans l’octogone le 5 juin contre Antonio Arroyo

Breese, originaire de Birmingham, a remporté le prix “ Performance of the Night ” contre KB Bhullar avec un brillant KO au premier tour à Abu Dhabi à la fin de 2020.

Bien qu’il n’ait pas pu terminer cela avec une autre victoire dans la division des poids moyens, le joueur de 29 ans a l’opportunité d’obtenir une victoire remontant le moral qui le verrait propulser à nouveau le classement dans la division 185lbs.

Arroyo (9-3) sort également d’une défaite après avoir perdu une décision unanime contre Deron Winn en décembre.

Le Brésilien est susceptible de se tenir aux côtés de Breese, qui jouera entre les mains du maître du jiu-jitsu après les récentes améliorations apportées à sa frappe.

En plus du KO contre Bhullar l’année dernière, Breese a déclaré à talkSPORT qu’il travaillait avec l’entraîneur d’Anthony Joshua dans le but de le rendre encore plus mortel avec ses mains.

“L’un des entraîneurs est Joby Clayton, il forme Anthony Joshua, le champion des poids lourds”, a-t-il déclaré.

«En m’entraînant avec lui, j’ai appris beaucoup de choses et j’ai acquis une compréhension de ma frappe et j’ai également été avec un entraîneur de lutte gréco-romaine de haut niveau.