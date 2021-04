Tom Clancy’s Without Remorse: date de sortie, distribution et autres choses rapides à savoir sur le film Michael B.Jordan

Il y a peu d’auteurs qui ont plus de leurs livres transformés en films emblématiques que Tom Clancy. le [late military writer](Tom Clancy’s Without Remorse sortira sur Amazon le 30 avril Nous n’avons pas beaucoup de temps avant de voir comment Navy Seal John Kelly (Michael B.Jordan) devient l’emblématique John Clark alors que Tom Clancy’s Without Remorse devrait sortir sur Amazon, Vendredi 30 avril. Le film était à l’origine censé sortir en salles via Paramount Pictures, mais tout a changé en 2020 lorsqu’Amazon est intervenu et a acheté les droits de distribution du film, permettant à tous ses abonnés Amazon Prime de diffuser l’ouverture du film. jour sans frais supplémentaires.

Cela est parfaitement logique étant donné qu’Amazon abrite Jack Ryan, la série populaire basée sur le personnage le plus célèbre de l’auteur décédé. Le travail de Tom Clancy a été adapté dans des films comme The Hunt for Red October, Patriot Games et The Sum of All Fears, sans parler de la série à succès d’Amazon Jack Ryan. Et bien que tous ces titres se soient concentrés sur le personnage le plus célèbre du géant littéraire, Jack Ryan, le prochain film de Michael B.Jordan, Tom Clancy’s Without Remorse, suivra un personnage différent, mais tout aussi prolifique, John Clark.

Et alors que nous nous tournons vers l’arrivée du film, nous en savons déjà beaucoup sur la date de sortie de Tom Clancy’s Without Remorse, son casting, et combien de temps et d’énergie ont été consacrés à ce thriller militaire qui est en préparation depuis plus de 10 ans. un quart de siècle maintenant. Voici sept choses que nous savons sur le portrait par Michael B.Jordan du légendaire soldat devenu espion avant sa sortie …