Tom Clancy’s Without Remorse sera-t-il suivi par Rainbow Six? Voici ce que Michael B.Jordan et Jodie Turner-Smith nous ont dit

La popularité de Tom Clancy’s Without Remorse sera sûrement un facteur majeur pour décider si une suite obtient le feu vert et avance – et les statistiques du week-end d’ouverture parlent fort. En tant que tel, vous pouvez faire partie de l’auditoire qui fait potentiellement la différence entre le suivi qui se produit et celui qui ne se produit pas. Le nouveau film d’action, qui met en vedette Jamie Bell, Guy Pearce, Colman Domingo et Lauren London aux côtés de Michael B.Jordan et Jodie Turner-Smith, est maintenant en streaming sur Amazon Prime Video, alors jetez-y un coup d’œil ce week-end!