Tom Coronel met en garde les conducteurs contre les “graviers très gros” sur le site du Grand Prix du Qatar

Tom Coronel a déclaré que la piste qui accueillera le Grand Prix du Qatar est « super amusante » mais a averti les pilotes des « graves gros » pièges à gravier.

Il a été récemment confirmé La Formule 1 se rendra au Qatar pour la première fois vers la fin de cette saison, accueillant l’avant-dernière manche de la campagne.

L’événement aura lieu sur le circuit international de Losail, qui a été principalement utilisé pour les courses de motos depuis sa construction.

De nombreuses courses de voitures de tourisme y ont également été organisées et Coronel a participé à bon nombre d’entre elles, acquérant ainsi une connaissance approfondie du circuit.

Le Néerlandais en est fan et pense que ce sera un bon ajout au calendrier – d’autant plus que, contrairement à d’autres, il punit les pilotes qui font des erreurs.

“C’est une piste super amusante, ils l’ont bien choisi”, a-t-il déclaré au Filiale néerlandaise de Motorsport.com.

“Ce qui est bien, c’est que tout le monde ne le sait pas, alors nous verrons des gens faire des erreurs. J’aime ça. Un circuit comme celui de Barcelone, personne ne se trompe plus là-bas car tous ces gars roulent beaucoup.

“Ce n’est pas un Paul Ricard où l’on peut facilement aller tout droit [on]. Au Qatar, vous avez de très gros bacs à gravier dans lesquels les voitures de Formule 1 peuvent se coincer. »

La piste qui lui ressemble le plus, pense-t-il, est Mugello.

“Avec ces virages relativement rapides, c’est un peu Mugello je pense”, a-t-il ajouté.

RUPTURE : la F1 courra pour la première fois au Qatar du 19 au 21 novembre Le Qatar rejoindra également le calendrier F1 dans le cadre d'un accord de 10 ans à partir de 2023

Une critique de nombreux circuits de nos jours est qu’il est trop difficile de les dépasser dans les voitures de F1 modernes.

En effet, cela a été considéré comme le principal inconvénient de Zandvoort après le retour du Grand Prix des Pays-Bas plus tôt cette saison.

Alors que Coronel dit qu’il est difficile de dépasser à Losail, il pense qu’avec le DRS, ce sera possible même si c’est difficile, et avec du sable et des changements d’altitude, il dit que c’est une piste difficile dans l’ensemble.

“J’ai trouvé que c’était une piste difficile”, a-t-il déclaré.

« C’était aussi difficile de dépasser, mais bien sûr, en Formule 1, vous avez le DRS, donc c’est différent.

“Ce sont tous des virages à vitesse moyenne, ça monte et ça descend un peu… et, soit dit en passant, il y a énormément de sable à côté de la ligne de course.”