Tom Cotton a des questions pour ‘Woke’ Coca-Cola alors que la série mondiale Karma s’installe – RedState

Plus tôt cette année, Coca-Cola a pesé avec d’autres sociétés basées en Géorgie comme Delta Airlines en réponse au faux-tramage généré par les wokesters qui se sont opposés au projet de loi sur la réforme de l’intégrité des élections en Géorgie qui avait été adopté par la législature de l’État contrôlée par le GOP et promulguée. par le gouverneur Brian Kemp à l’époque.

Après que les PDG de ces sociétés ont poignardé dans le dos l’État qui les avait le plus soutenus, ce qui, associé à la poussée de boycott dirigée par Stacey Abrams et à la décision de la Major League Baseball de retirer le match des étoiles de l’État, coûte déjà aux propriétaires d’entreprise. luttant pour rester à flot des centaines de millions de dollars, le contrecoup a été rapide avec un sondage publié un mois plus tard montrant qu’une majorité d’électeurs n’appréciaient pas du tout leur ingérence dans les politiques publiques.

Eh bien, karma, comme on dit, est ce mot qui rime avec « sorcière » (cc : Travis Tritt) et nous voici à plusieurs mois de la controverse sur le projet de loi sur la réforme électorale pour voir que la Géorgie et le Texas accueilleront le Mondial de cette année. Série grâce aux victoires respectives du NLCS et de l’ALCS des Braves d’Atlanta et des Astros de Houston, un cauchemar pour la MLB « réveillée » qui doit sûrement maintenant être en conflit pour savoir s’il faut ou non reprogrammer le match 6 (si nécessaire) qui aurait lieu le jour des élections :

À des fins de planification… Le sixième match des World Series aurait lieu le 2 novembre – le même soir que les élections municipales d’Atlanta et des centaines d’autres courses locales et municipales à travers l’État. #gapol pic.twitter.com/ak6bn4vSoj – Greg Bluestein (@bluestein) 24 octobre 2021

Je veux dire, allez – le jeu n’interromprait-il pas le déroulement normal d’un jour de vote, tentant les résidents de Géorgie qui pourraient trouver plus agréable de faire la queue pour commander un hot-dog à température ambiante étouffé de délectation supplémentaire et des nachos rassis qui vraiment ont bon goût tant qu’ils sont noyés dans une sauce au pseudo-fromage pendant qu’ils font la queue comme des drones au bureau de vote pour voter pour des candidats qui font beaucoup de grandes promesses que les électeurs craignent de ne pas tenir ?

Avoir un gros match joué le même jour où les gens voteraient généralement serait un peu comme la suppression des électeurs, n’est-ce pas ? Eh bien, certainement plus que ce projet de loi sur la réforme des élections en Géorgie dont Dems s’est plaint mais n’a pas lu, de toute façon.

Mais je m’égare.

De retour à Coca-Cola – avec la nouvelle qu’Hotlanta accueillera plusieurs des jeux de la série, des questions pour Coca-Cola, qui engrangera des millions de ventes de produits Coke lors de ces matchs à domicile d’Atlanta, qui si nous voulons écouter les PDG de gauche et les PDG éveillés sont presque littéralement de l’argent du sang pris dans un État qui veut « priver du droit de vote » les électeurs minoritaires, du moins c’est ce qu’on nous a dit.

Dans cet esprit, nous nous tournons vers le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), qui a posé quelques questions au PDG de Coca-Cola à ce sujet :

@CocaCola ne vendra-t-il pas de boissons lors des matchs à domicile des World Series à Atlanta ? Ou le PDG de @CocaCola a-t-il renoncé à sa croisade contre l’identification des électeurs ? – Tom Cotton (@TomCottonAR) 25 octobre 2021

Je soupçonne que Cotton était assez sérieux dans ses questions, et je ne le blâme pas du tout.

Si Coca-Cola est vraiment déterminé à s’opposer à la loi de vote de Géorgie et à défendre les droits de vote des 0,00027% de Géorgiens qui seront prétendument affectés par la loi, alors ils devraient refuser de vendre des produits Coke à ces jeux, n’est-ce pas ? ? Et s’ils finissent par vendre leurs produits, ils devraient écrire une lettre officielle expliquant pourquoi ils sont revenus sur leur prétendu engagement à garantir que tous les citoyens conservent leur droit de vote.

Mais ils ne le feront pas, parce que « woke Coke » est, eh bien, une blague. Mais pas très drôle, proclamant défendre un jour les communautés minoritaires tout en les bradant le lendemain dans l’intérêt des profits des entreprises. Un peu comme Apple et Nike faisant la leçon à des États comme le mien (Caroline du Nord) sur des lois qui sont censées violer les droits de l’homme car ils exploitent le travail des esclaves en Chine à des fins lucratives, sauf dans ce cas, l’hystérie à propos de la loi géorgienne a été largement exagérée car personne n’a perdu aucun droit et personne a été blessé.

Que Coke vende des produits lors des prochains jeux est un autre rappel qu’eux-mêmes et des sociétés similaires qui parlent régulièrement des deux côtés de leur bouche, en réalité, n’ont aucune boussole morale s’ils n’ont pas le courage de défendre leurs convictions, aussi déformées que ces « convictions » le sont en réalité.

Comme toujours, suivez l’argent.

