Tom Cotton exhorte l’administration Biden à réduire sa dépendance vis-à-vis du Parti communiste chinois

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a déclaré lundi à « Fox News Primetime » que l’administration Biden devrait exercer davantage de pression sur le Parti communiste chinois.

TOM COTTON : C’est une tendance importante en Chine. Rappelez-vous, la Chine est un pays communiste, et ils placent toujours le parti au-dessus du gouvernement et certainement avant l’intérêt public. Nous devons faire tout notre possible pour tirer parti de ces tendances en réduisant notre dépendance à l’égard de la Chine pour des choses comme la technologie de pointe, mais aussi les médicaments de maintien de la vie, les dispositifs médicaux de maintien de la vie ou l’équipement médical.

Nous ne devrions pas continuer à avoir une relation commerciale aussi énorme et enchevêtrée avec la Chine. Nous devrions ramener plus de cette fabrication à la maison. Nous devrions compter davantage sur nos alliés. Nous devrions faire tout notre possible pour intensifier ces tensions à l’intérieur de la Chine afin d’y exercer davantage de pression sur le Parti communiste.

… Je travaillerais avec quiconque est prêt à réduire notre dépendance à l’égard de la Chine pour les technologies critiques ou le matériel source de maintien de la vie. Je ne pense pas que Joe Biden va faire cela, cependant, mais nous pouvons toujours espérer un miracle de Noël à la saison de Noël.

