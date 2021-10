Alors que la menace d’une guerre froide avec la Chine se rapproche des États-Unis, le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a déclaré à « Special Report » que le commandant en chef Joe Biden n’était pas prêt à relever le défi.

Coton : Je pense que la Chine a pris la mesure du président Biden et l’a trouvée insuffisante. Vous savez, le président s’est rendu à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière et a prononcé un discours dans lequel il a même refusé de prononcer le nom de la Chine. Il a dit que nous ne recherchons pas une guerre froide, ce que nous ne cherchons bien sûr pas. Les États-Unis ne chercheraient jamais une guerre d’aucune sorte, chaude ou froide. Mais si la Chine mène une guerre froide contre nous, comme elle l’a fait en prenant nos emplois et nos usines au cours des 30 dernières années, en menant des activités d’espionnage à travers les États-Unis, en renforçant rapidement son armée pour contrer la nôtre dans le Pacifique, notre choix est pas si nous le recherchons, notre choix est de savoir si nous le gagnons. Et pour le moment, je ne pense pas que Joe Biden soit à la hauteur.

Baier : La Chine nous bat-elle actuellement sur le front militaire technologique ?

Coton : Je dirais qu’ils comblent rapidement l’écart. Dans certaines régions, ils peuvent en fait avoir atteint la parité. Et la compétition sécuritaire entre les nations n’est pas comme un sprint de 100 mètres. Il ne suffit pas de gagner par le nez parce que vous encouragez des agresseurs comme la Chine à tenter le titre. Vous voulez que notre armée soit si forte, vous voulez que nos intentions de préserver nos intérêts nationaux et nos capacités internationales soient si claires que des agresseurs comme le Parti communiste chinois n’envisageraient même jamais de tirer sur le titre.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS :