Tom Cruise 39,5 millions de dollars Colorado Mountain Ranch est un incontournable

Tom Cruise a mis en vente l’une de ses propriétés les plus somptueuses plus tôt cette année, donnant aux fans un aperçu de son style de vie. Cruise possède une immense maison à Telluride, dans le Colorado, sur une étendue de terre de 320 acres obscurcie par la neige pendant la moitié de l’année. La liste sur TopTenRealEstateDeals.com ne laisse aucun doute sur la raison pour laquelle Cruise demande 39,5 millions de dollars pour la maison.

La maison Telluride est l’une des trois propriétés personnelles que possède Cruise, les autres se trouvant à Beverly Hills, en Californie et à Clearwater, en Floride. Les deux sont logiques compte tenu de la personnalité publique de Cruise – il est un acteur hollywoodien travaillant à Hollywood, et il est sans doute le membre le plus éminent de l’Église de Scientologie dans le monde, et l’église a son siège à Clearwater. Cependant, la propriété Telluride est moins évidente, et il semble que c’est là que Cruise se rend pour s’éloigner du public. Cruise aurait passé une grande partie de son mariage éclair avec Katie Holmes isolé à Telluride, et les fans en ont eu un aperçu de temps en temps.

(Photo : Brett Schreckengost / TopTenRealEstateDeals.com)

La maison de Cruise à Telluride a une surface habitable totale de 11 512 pieds carrés. La maison principale fait 10 000 pieds carrés avec quatre chambres, tandis que le reste constitue la maison d’hôtes de trois chambres. Il y a aussi un court de tennis, une salle de sport et de nombreux autres loisirs, sans parler de la faune environnante.

Cruse approche de son 40e anniversaire en tant que star de cinéma, et sa maison est à la hauteur de cet héritage. Faites défiler vers le bas pour une visite virtuelle du manoir Telluride de Cruise.

Vue extérieure

(Photo : Brett Schreckengost / TopTenRealEstateDeals.com) (Photo : Brett Schreckengost / TopTenRealEstateDeals.com) (Photo : Brett Schreckengost / TopTenRealEstateDeals.com)

La cabine de Cruise est nichée juste à l’extérieur de la forêt nationale d’Uncompahgre, avec une porte privée pour entrer à l’intérieur. Généralement enfouie dans une couche de neige, la maison offre une vue sur les montagnes de 14 000 pieds à proximité et les forêts luxuriantes tout autour. La propriété de 320 acres est sillonnée de sentiers de randonnée, de motoneige et de vélo tout-terrain, selon la météo. Il abrite également une tremblaie et un terrain pouvant être utilisé pour le tennis, le basket-ball ou le hockey sur glace.

précédentsuivant

Porche

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com) (Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

Lorsque le temps le permet – ou si vous pouvez vous emmitoufler suffisamment – la maison dispose d’un porche rustique pour regarder le lever et le coucher du soleil sur les montagnes. Les meubles en bois et en osier au fini naturel préservent soigneusement l’esthétique de la maison, bien qu’il soit clairement soigné.

précédentsuivant

Salon

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

A l’intérieur, la maison est presque aussi grandiose que la nature sauvage qui l’entoure. Un salon massif peut accueillir une douzaine de personnes sous des poutres apparentes et à côté d’une cheminée en pierre rugissante.

précédentsuivant

Une bibliothèque

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

Pour des occasions plus calmes, un petit coin salon fait face à une autre cheminée en pierre entourée de livres et de couvertures. Ici, les fenêtres et les portes donnent sur les montagnes pour lesquelles le Colorado est si connu.

précédentsuivant

Salle d’enregistrement

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

La salle de loisirs est clairement conçue pour être la partie la plus animée de la maison, avec une table de billard, un baby-foot et un piano droit contre un mur. Un bar le long du mur invite les visiteurs à prendre un verre pendant qu’ils traînent, et le meuble contre le mur peut être la suggestion la plus proche de la présence d’un téléviseur dans toutes les photos de la maison.

précédentsuivant

Salle à manger

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

Cruise est un homme populaire et l’immense salle à manger de sa maison est conçue pour accueillir les visiteurs. L’esthétique du ranch est forte ici entre le luminaire et le décor, bien que la mise en place de la table elle-même reste simple et invitante.

précédentsuivant

Cuisine

(Photo : Joshua Johnson / TopTenRealEstateDeals.com)

Enfin, la maison de Cruise est équipée d’une cuisine de qualité professionnelle comprenant une cuisinière massive, un îlot de cuisine avec un évier double et des réfrigérateurs lambrissés de bois pour correspondre au reste du mobilier. Le manoir de Cruise coûte 39,5 millions de dollars au moment d’écrire ces lignes.

précédent