Tom Cruise a choqué certains randonneurs après qu’ils soient tombés sur lui en train de faire des sauts en parachute

Personne ne fait plus que Tom Cruise, du moins parmi les acteurs de premier plan. L’icône fait ses propres cascades chaque fois qu’il le peut, et certaines des histoires de son dévouement sont légendaires. En fait, j’étais récemment à la convention CinemaCon à Las Vegas, et Paramount a montré une featurette dans les coulisses de la dernière suite de Mission: Impossible dans laquelle Cruise a fait des milliers de sauts en moto et des centaines de sauts en parachute afin de filmer une cascade dans laquelle il monté une moto d’une falaise. C’est l’une des choses les plus effrayantes que j’ai jamais vues, et il l’a fait six fois. Vous pouvez lire notre exposé d’Eric Eisenberg à ce sujet plus en détail ici.