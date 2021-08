Tom Cruise a fait 13 000 sauts en moto pour se préparer à Mission Impossible

in

L’acteur Tom Cruise a acquis la réputation d’être l’un des acteurs les plus audacieux et les plus engagés d’Hollywood grâce à sa volonté de réaliser des cascades dangereuses pour un bon plan rapproché. Ces cascades nécessitent une préparation. Beaucoup, beaucoup, selon les personnes présentes pour la projection de Mission : Impossible 7 à CinemaCon cette semaine.

Croisière entraînée pendant un an avec 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en moto. Ils ont capturé cela le premier jour de la photographie principale. Vraiment effrayant de le voir faire ça https://t.co/9mso5qZTE0 – Aaron Couch (@AaronCouch) 26 août 2021

Parallèlement aux images de Mission: Impossible 7, Paramount a montré une featurette illustrant le coup central du film. En préparation de la cascade, Cruise a effectué 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en moto, ainsi qu’un entraînement de base jump. La cascade a l’acteur qui saute sa moto d’une falaise en Norvège, et Cruise l’a qualifié de cascade la plus dangereuse à ce jour.

“C’est de loin la chose la plus dangereuse que j’ai tentée ; nous y travaillons depuis des années”, a déclaré Cruise dans une vidéo préenregistrée pour le public de CinemaCon. “Je voulais le faire depuis que je suis petit.”

“La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu pour Mission [Impossible] 8”, a déclaré Christopher McQuarrie, pour qui Mission: Impossible 8 sera sa quatrième réalisation de Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt.

Mission : Impossible 7 devrait sortir le 27 mai 2022 après plusieurs retards liés à COVID. Avant cela, découvrez tout ce que nous savons sur Mission Impossible 7 et 8, y compris les taquineries précédentes sur cette cascade et d’autres. Parallèlement au danger des films Mission: Impossible, Universal dépense 200 millions de dollars pour envoyer Cruise dans l’espace avec l’aide de SpaceX. Top Gun: Maverick, avec également Cruise, sortira en salles le 19 novembre 2021.