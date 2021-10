Tom Cruise a l’air différent, enflammé ? Opération? Allergie? L’acteur a été vu lors d’un match de baseball et ils disent qu’il a l’air totalement « différent ». Vraiment?

Cruise a été aperçu lors d’un match de baseball ce week-end, et les gens ont commencé à spéculer que l’acteur avait subi une sorte de procédure cosmétique.

La star de « Mission Impossible », âgée de 59 ans, avait l’air assez enflammée, plus que d’habitude, alors qu’il appréciait le match entre les Dodgers de Los Angeles et les GIants de San Francisco, de la National League Division Series, ce samedi.

Il y a des photos et des vidéos de Tom Cruise souriant et saluant les gens tout en regardant le match. Son fils Connor l’accompagne.

Tom Cruise est présent au match @SFGiants ce soir. C’est la Fleet Week à San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X – Chris Alvarez (@ CAlvarezABC7) 10 octobre 2021

Eh bien, bien sûr, sur Twitter, les gens se demandaient ce qui n’allait pas avec le visage de Tom Cruise.

« Qu’est-ce qu’il s’est fait au visage, a-t-il utilisé le même médecin que Wayne Newton ? – a écrit un utilisateur.

Un autre fan a écrit :

« @TomCruise qu’as-tu fait à ton beau visage ? !!!!! J’étais tellement déçu quand je t’ai vu dans les gradins au match des Dodgers ! ARRÊTEZ de mettre de la merde sur votre visage s’il vous plaît !!!! – J’ai supplié le ventilateur. « Tom a fait quelque chose à son visage ou a pris du poids. Mais c’est notre Tom ! – a écrit un autre utilisateur. « Qu’est-ce qui se passe avec son visage ??? Avez-vous une réaction allergique? – a plaisanté un autre.

Il y avait aussi des commentaires disant qu’il s’était injecté de la graisse dans le visage et autres. Cependant, d’autres utilisateurs ont défendu l’acteur de ‘Risky Business’, affirmant qu’il ne faisait que vieillir.

« Écoutez, je n’aime pas du tout Tom Cruise (PAS DU TOUT), mais j’en ai vraiment marre de voir Twitter critiquer les gens pour leur fluctuation de poids. Les gens peuvent prendre et perdre du poids, et ce n’est un problème pour personne !!!! Arrête d’être grosse phobique ! » quelqu’un a écrit. « Il a toujours fière allure pour son âge. Il a presque 60 ans pour l’amour de Dieu. Je ne m’attendais pas aux plugs des années 80. Vous devriez porter quelque chose pour épaissir vos cheveux et beaucoup de maquillage dans les représentations publiques. »

Bien sûr, d’autres utilisateurs de Twitter ne croyaient pas qu’il s’agissait de Tom Cruise, ils ont dit qu’il était un imitateur, quelqu’un se faisant passer pour l’acteur. Droit! Et pris un autre gars pour imiter le fils ? D’accord! Voici une photo de Tom sur le tournage en octobre 2020. Bien qu’en 2021, il avait déjà l’air un peu enflammé.

C’est marrant, la première fois que je l’ai vu, je me suis souvenu de ces vidéos deepfake qu’ils font de lui, et pendant une seconde j’ai pensé… ce n’est pas Tom ! MDR! Mais honnêtement, je le vois ballonné, peut-être qu’il a pris du poids et qu’après avoir fini de filmer, il s’est détendu et c’est tout. Ou vous avez mangé quelque chose qui vous a donné une allergie… vous retenez du liquide, vous vous êtes injecté de la graisse. MDR!

Alors, Tom Cruise a-t-il l’air différent, enflammé ? Opération? Allergie? Imitateur? Ce sont peut-être de fausses joues…

Ok, il a déjà 59 ans.😭😭