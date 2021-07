Tom Cruise a refusé de devenir Iron Man dans les films Marvel Studio ; Voici pourquoi

Robert Downey a donné vie au personnage : Tom Cruise (Photo : IE)

Il est presque impossible d’imaginer quelqu’un d’autre jouer à Iron Man autre que Tony Stark. Alors que l’acteur Robert Downey Jr est synonyme de super-héros, la star de Mission Impossible, Tom Cruise, était considérée comme jouant Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel. Tom Cruise a estimé que le rôle ne fonctionnerait pas et n’a donc pas accepté l’offre de jouer Iron Man dans le film.

Marvel Studios voulait lancer Tom Cruise car dans les années 2000, Cruise était plus rentable et une star bien connue tandis que Robert Downey Jr était aux prises avec des défis personnels à cette époque. Tom Cruise est le premier choix de Marvel Studios et tenait à le lancer dans le film. Cruise avait également confirmé qu’il était question de lui jouer le rôle d’Iron Man. L’acteur n’a pas continué le film car il “ne pensait pas que cela fonctionnerait”. «Cela ne se produit pas et certainement pas avec moi. Il a également été rapporté que Robert Downey Jr était la personne idéale pour le rôle et qu’il ne pouvait imaginer quelqu’un d’autre jouer à Iron Man autre que Downey. Quant à lui, Robert Downey a donné vie au personnage.

Le chemin de Robert Downey Jr pour décrocher le rôle était loin d’être facile en raison de son passé. Le passé de l’acteur était embourbé par des problèmes de drogue et d’alcool. Marvel était catégorique pour ne pas le lancer dans le film, mais le réalisateur Jon Favreau s’est battu pour qu’il obtienne le rôle.

Le réalisateur Favreau a déclaré, dans une interview à Rolling Stone, que Marvel avait refusé d’embaucher Robert Downey Jr. Leur réponse a été qu'”en aucun cas nous ne sommes prêts à l’embaucher à n’importe quel prix”.

Le réalisateur avait appelé l’acteur et lui avait dit qu’il s’était battu avec acharnement avec lui et avait fait tout son possible pour qu’il obtienne le rôle. Le réalisateur a attendu et Iron Man est devenu la franchise d’un milliard de dollars. Il a également déclaré que Robert Downey Jr était si facilement connecté au rôle d’Iron Man.

Robert Downey Jr s’est également vu proposer de jouer le rôle du lieutenant Pete “Maverick” Mitchell dans Top Gun, avant que Cruise ne commence à être reconnu pour le rôle. Downey a également récemment révélé que Cruise était le premier choix pour incarner Charlie Chaplin dans Chaplin du réalisateur Richard Attenborough. Le film est allé à Downey pour lequel il a reçu sa première nomination aux Oscars.

