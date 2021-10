Tom Cruise au visage défiguré, tout comme Ricky Martin

Tom Cruise au visage défiguré, comme Ricky Martin | Instagram

Les acteur Tom Cruise est récemment apparu à un match de baseball avec un visage totalement enflé très similaire à ce qui s’est passé avec le chanteur. Ricky Martin qui, il y a quelques semaines, a beaucoup inquiété ses partisans.

Des millions de personnes se sont demandé ce qui était arrivé au protagoniste de Mission Impossible, qui est apparu lors d’un match de baseball avec son fils Connor à San Francisco, méconnaissable, avec un visage bouffi et lisse comme celui d’une poupée.

Depuis lors, les réseaux sociaux brûlent de toutes sortes de théories et de commentaires sur l’acteur, qui semble avoir dérapé dans sa tentative de paraître plus jeune.

Il convient de noter que beaucoup de ceux qui assistaient au match entre les Dodgers et les Giants ne pouvaient s’empêcher de le regarder et de se demander ce qui lui était arrivé.

Les vidéos ont commencé à apparaître sur divers réseaux sociaux et ont fini par brûler de toutes sortes de questions et de théories.

Êtes-vous passé au botox ? », « L’acide hyaluronique est-il devenu incontrôlable ? » étaient quelques-uns des commentaires qui ont été faits.

Cependant, le célèbre acteur, qui présentera en mai le septième volet de Mission impossible après un tournage hasardeux, n’a donné aucune explication sur son nouveau visage.

En revanche, des médias américains et britanniques ont interrogé des chirurgiens plasticiens sur les retouches que l’acteur de Top Gun a pu faire.

Plusieurs d’entre eux s’accordent à dire que de l’acide hyaluronique a été injecté sur tout le visage, même si le résultat lui donne un air de poupée de cire.

Alors que d’autres soulignent qu’il a subi un traitement plus agressif avec des étirements et qu’en plus, il perd des cheveux et subit des greffes de cheveux.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’il y a des spéculations avec la retouche de Cruise, qui semble réticent à vieillir et à donner le sceptre du sex-symbol à d’autres acteurs plus jeunes.

Cependant, il a toujours nié avoir opéré ou ponctionné et a d’ailleurs assuré dans une interview sur Pl9yb0y qu’il n’avait jamais été retouché et qu' »il ne le ferait jamais ».

Les rumeurs sur ses opérations cosmétiques ont commencé en 2012 et se sont intensifiées quatre ans plus tard avec son apparition aux Bafta Awards, le visage gonflé.

Certains l’ont comparé à un hamster en smoking et la même année, l’acteur Cuba Gooding Jr. a déclaré dans une émission de télévision qu’il soupçonnait Cruise d’avoir subi une chirurgie plastique.

Je ne sais pas ce qu’il avait fait, mais je me souviens que je l’ai surpris un jour chez lui avec beaucoup de points rouges sur le visage », a-t-il déclaré.

A noter qu’il est arrivé la même chose au chanteur Ricky Martin, qui a également assuré qu’il n’avait subi aucun arrangement cosmétique mais qu’il ressemblait pratiquement à l’acteur.