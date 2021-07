Tom Cruise et Hayley Atwell ont assisté ensemble à la finale féminine de Wimbledon .

in

J’ai regardé la finale féminine de Wimbledon en direct sur ESPN, avec Chris Fowler et Chris Evert en train de commenter. Entre les points, les caméras ont filmé la foule et Evert s’est exclamé : “Attends, c’est Tom Cruise ?!” C’était. Tom Cruise était assis dans les sièges paysans ordinaires – par opposition à la Royal Box – profitant joyeusement de la finale féminine (qui était un excellent match). Il est arrivé à Wimbledon avec ses co-vedettes de Mission : Impossible 7, Hayley Atwell et Pom Klementieff (une actrice française).

Il y avait des rumeurs ou des rumeurs selon lesquelles Tom et Hayley se produiraient peut-être. Ils semblaient s’amuser, pour ce que ça vaut. Mais Pom était la troisième roue ? Ou s’agissait-il d’un plan à trois pour que Tom ait simplement emmené des amis du travail pour regarder le tennis ? Et oui, ils tournent toujours le MI7. Apparemment, la production a été arrêtée parce que tout le monde continuait à recevoir Covid, mais je suis presque certain qu’ils tournent toujours ce film stupide au Royaume-Uni. Ce qui est amusant, c’est que les participants à Wimbledon doivent porter des masques lorsqu’ils se promènent dans le parc, mais à l’intérieur du stade du Court Central, personne n’a à porter de masques. Pourtant, je n’ai rien entendu à propos de Wimbledon étant un site de super-épandeur (je pense que les gens doivent montrer une preuve de vaccination pour entrer).

L’une des parties les plus drôles / stupides de la présence de Tom là-bas était qu’une fois que les gens se rendaient compte qu’il était assis parmi les paysans, tout le monde voulait une photo avec lui. Pendant les changements d’Ash Barty et Karolina Pliskova, Tom se levait pour poser pour des photos pour les personnes assises autour de lui. De plus, tous les comptes de médias sociaux de Wimbledon faisaient des blagues «mission impossible» pendant le match de tennis. C’était peut-être une sorte de truc promotionnel. Bizarre, mais ça ne m’étonnerait pas.

Saluez-vous, @TomCruise #Wimbledon pic.twitter.com/MpT7FlvEIf – Wimbledon (@Wimbledon) 10 juillet 2021

la façon dont Tom Cruise applaudissait à Pliskova comme un fier papa 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/1Tp1EpeJix – isa (@inspiredbyrafa) 10 juillet 2021

