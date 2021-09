in

Quel que soit le drame qui se soit produit ou non entre Tom Cruise et Hayley Atwell, ils passeront probablement encore du temps ensemble dans un avenir pas si lointain. Les deux se réuniront très probablement pour aider à promouvoir M: I7 avant sa première en septembre 2022. Au-delà de cela, les deux devraient reprendre leurs rôles dans Mission: Impossible 8, qui devrait actuellement sortir en salles moins d’un an après son prédécesseur.