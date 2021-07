Tom Cruise frappe Wimbledon avec Mission: Impossible 7 co-stars suscitant à nouveau des rumeurs d’amour

C’était une source anonyme qui affirmait à l’origine que Tom Cruise et Hayley Atwell se voyaient en secret. La raison exacte pour laquelle le secret devait être maintenu n’a jamais été expliquée clairement. Si les deux se voient, il semble qu’ils gardent toujours les choses secrètes, car rien ne se passe entre les deux pendant le tournoi de tennis qui indiquerait qu’ils sortent ensemble. Alternativement, il est possible que la paire ne soit que des amis et que trois amis soient allés voir Wimbledon ensemble, car si vous aviez la chance de voir l’un des plus grands tournois de tennis au monde avec Tom Cruise, n’est-ce pas ?