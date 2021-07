Tom Cruise rejoint le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre Sir Geoff Hurst, David Beckham, Wayne Rooney, le Premier ministre Boris Johnson et le prince William sur la liste des invités de l’UEFA pour la finale de l’Euro 2020

in

C’est le concert le plus chaud de la ville et Tom Cruise a accompli une mission impossible en balançant un billet pour l’Italie contre l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020.

Seuls 66 000 supporters sont en mesure de se faufiler à Wembley ce soir pour le plus grand match de football sur ces côtes depuis 55 ans.

La croisière sera à Wembley alors que l’Angleterre et l’Italie s’affrontent pour être les meilleurs

Certains fans ont même eu de la chance jusqu’à jeudi lorsque les billets ont été remis en vente pour les supporters des Trois Lions et des Azzurri.

Cruise aura eu un dimanche chargé après avoir déjà assisté à la finale masculine de Wimbledon, où il a vu Novak Djokovic contre Matteo Berrettini.

Et il sera rejoint par des noms incroyables du football anglais et italien dans les meilleures places de la maison.

Le vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre Sir Geoff Hurst, auteur d’un triplé lors de la victoire 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest en 1966, sera également présent, ainsi que David Beckham et Wayne Rooney.

Beckham a été presque toujours présent à Wembley lors de l’Euro 2020

L’Italie aura également quelques légendes présentes avec Alessandro Nesta et Gianluca Zambrotta parmi ceux dans les tribunes.

Ils rejoindront le duc et la duchesse de Cambridge et leur fils le prince George, le Premier ministre Boris Johnson et le maire de Londres Sadiq Khan.

Pendant ce temps, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et le président de la FIFA Gianni Infantino, qui ont assisté à la finale de la Copa America aux premières heures de ce matin, sont également attendus.

Infantino a vu Messi remporter enfin la Copa America il y a quelques heures

Le vainqueur de la Coupe du monde, Hurst, a rejeté les affirmations cette semaine selon lesquelles il pourrait ne pas vouloir que l’Angleterre remporte le tournoi étant donné la place qu’il occupe dans l’histoire.

“Les cyniques me regarderont et diront que je ne veux pas que l’Angleterre réussisse, gagne la Coupe du monde ou l’Euro, ce qui est un non-sens absolu”, a déclaré le héros de 1966.

“Je comprends plus que quiconque à quel point il est important pour notre équipe nationale de réussir, pour eux-mêmes et pour le pays.

Hurst est une légende anglaise ayant marqué un triplé lors de la finale de la Coupe du monde 1966

“Je suis donc un fan et je veux que nous jouions bien et que nous gagnions – c’est ce que j’ai été élevé à faire en tant que joueur et ce que je veux que nous fassions en tant que fan maintenant.

“Je suis aussi ravi et aussi heureux si nous réussissons bien dans les tournois que n’importe quel autre fan en Angleterre.”

Vous pouvez écouter l’Italie contre l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley, EN DIRECT sur talkSPORT à 20h.