Nommé sept fois depuis 1984, Tom Cruise a remporté dans les catégories Meilleur acteur – Drame ou Meilleur acteur – Comédie en 1990 (Né le 4 juillet), 1997 (Jerry Maguire) et 2000 (Magnolia). La dernière fois qu’il a été nominé, c’était en 2009, date à laquelle il était dans la catégorie Meilleur second rôle masculin pour sa performance dans Tropic Thunder (il a perdu contre The Dark Knight’s Heath Ledger).