Tom Cruise rend ses trois Golden Globes pour protester contre la Hollywood Foreign Press Association

Tom Cruise a rendu ses trois Golden Globe Awards lundi pour protester contre la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), rapporte Deadline.

L’acteur, qui a remporté deux prix du meilleur acteur pour “Jerry Maguire” et “Né le 4 juillet” et un prix du meilleur acteur de soutien pour “Magnolia”, rejoint d’autres stars telles que Scarlett Johansson et Mark Ruffalo, qu’ils ont réclamé un changement profond dans le HFPA.

Les manifestations ont commencé plus tôt cette année après que le Los Angeles Times ait rapporté qu’il n’y avait aucun membre afro-américain dans l’organisation responsable de la remise des prix.

Des plateformes telles qu’Amazon, Netflix et WarnerMedia ont également assuré ne pas avoir travaillé avec cette organisation depuis la publication de l’article du Los Angeles Times. Les Golden Globes pourraient disparaître après que NBC, la chaîne qui produit et diffuse ces prix depuis 1996, ait décidé de ne pas diffuser le prochain gala, en 2022.