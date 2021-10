Tom Cruise repéré avec son fils Connor lors d’une rare sortie au jeu des géants

Tom Cruise et son fils Connor ont fait une rare sortie ensemble samedi soir pour voir les Giants de San Francisco affronter les Dodgers de Los Angeles à San Francisco, en Californie. Ils étaient parmi les plus grandes stars parmi la foule d’Oracle Park pour le match 2 de la série de la division de la Ligue nationale. Sur les photos publiées par Entertainment Weekly, Cruise et Connor étaient tout sourire dans les gradins.

Cruise et son fils unique Connor ne sortent pas beaucoup ensemble, alors les fans étaient particulièrement heureux de les voir samedi soir. Ils semblaient discuter entre eux et avec d’autres membres du public à propos du jeu sur des plans francs, et ils souriaient à la caméra lorsqu’elle les regardait sur le jumbotron. Le personnel du stade aurait joué « Danger Zone » à ce moment-là pour faire référence au film Top Gun de Cruise.

Tom Cruise est présent au match @SFGiants ce soir. C’est la Fleet Week à San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X – Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) 10 octobre 2021

Cruise a posé pour une photo avec Danny Glover, qui était également présent ce soir-là. La journaliste sportive Amy Gutierrez a tweeté que Cruise avait refusé de dire pour quelle équipe il enracinait, ajoutant: « Je suis un fan de baseball. » Cruise a une maison à Los Angeles, bien qu’il n’y passe pas tout son temps, tandis que Connor réside principalement en Floride.

Cruise a adopté Connor avec sa seconde épouse, Nicole Kidman. Il est né en 1995 et a généralement été épargné des projecteurs au début de sa vie. Les premiers rapports indiquaient même que Connor et sa sœur aînée Isabella avaient été « cloîtrés » exprès dans leurs premières années, et que Connor « n’avait pas mis les pieds hors du manoir de son père avant l’âge de 10 ans ».

Depuis lors, Connor s’est beaucoup plus ouvert au public. Il s’est essayé au théâtre et est devenu un DJ à succès, mais à en juger par ses pages de médias sociaux, sa principale passion est la pêche en haute mer. Connor publie ses captures impressionnantes sur Instagram, ainsi que certaines de ses créations culinaires.

Connor réside principalement à Clearwater, en Floride, le principal centre de l’Église de Scientologie. Il a été élevé dans l’église depuis son adoption et en resterait un membre à vie. Une source proche de lui a déclaré à PEOPLE en 2019 que Connor « vit dans sa maison dans une communauté de Scientologie. Sa vie est de pêche en haute mer. Il a beaucoup d’amis et semble très apprécié ».

Les fans étaient heureux de le voir sortir de cette bulle ce week-end, et certains espèrent le voir davantage. Quant à Cruise, il devrait revenir dans les salles en mai pour jouer dans Top Gun: Maverick.