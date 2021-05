Tom Cruise révèle une mission: une cascade impossible qui est venue avant l’histoire du film

Le premier film Mission: Impossible se termine par une séquence à bord d’un train à grande vitesse traversant le Chunnel. Le personnage de Tom Cruise se retrouve à combattre les méchants au sommet du train et même à sauter entre le train et un hélicoptère. C’est une séquence impressionnante, il n’est donc pas étonnant que tout le monde ait vraiment voulu le faire, et ils ont certainement trouvé un moyen de l’intégrer dans le film. On peut imaginer que toute l’histoire a peut-être été mise en place de manière à justifier la séquence.