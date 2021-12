Tom Cruise Springs Surprise majeure dans l’Ohio Marching Band après leur hommage à « Top Gun »

La fanfare de l’Ohio State University peut désormais compter Tom Cruise parmi ses plus grands fans. La star de Top Gun a personnellement envoyé au groupe une lettre louant leur hommage élaboré au classique de l’action de 1986 lors d’un spectacle de mi-temps d’un match de football en novembre. Cruise a également envoyé aux musiciens Top Gun: Maverick des chemises et des billets pour une projection spéciale de la suite très attendue.

Le groupe a posté une vidéo du directeur du groupe Christopher Hoch lisant une lettre de Cruise au groupe. « L’hommage à Top Gun était fantastique. Quelle performance phénoménale – merci », a écrit Cruise. « J’aimerais que vous soyez tous mes invités pour une projection spéciale de Top Gun: Maverick à Columbus ce printemps. Et bonne chance à l’Ohio State University au Rose Bowl. »

De retour le 13 novembre, le groupe de l’Ohio State a interprété un mélange de chansons de Top Gun, dont « Mighty Wings », « Playing With the Boys », « Lead Me On », « Take My Breath Away », « You’ve Lost That Lovin’ Feeling » et « Danger Zone ». Ils comprenaient également le « Top Gun Theme » de Harold Faltermeyer. Les musiciens ont même créé des formations inspirées du film, notamment un avion de chasse, un match de volley-ball et des lunettes de soleil aviateur. Ils ont également épelé le titre du film et « Maverick ».

Top Gun a contribué à faire de Cruise un nom familier, mais il a fallu près de trois décennies pour qu’une suite se concrétise. Top Gun: Maverick a finalement commencé à tourner en 2018 et devait initialement sortir en salles en juillet 2019. Depuis 2018, cependant, le film a été reporté à plusieurs reprises. En août 2018, le film a été reporté à juin 2020. Après le début de la pandémie de coronavirus, Paramount l’a reporté à décembre 2020, puis à nouveau à juillet 2021. En avril, il a été reporté à novembre 2021. Cependant, Paramount a reporté le film une dernière fois (espérons-le) en septembre et il sortira maintenant le 27 mai 2022. C’est 36 ans après l’ouverture du Top Gun original.

Dans Maverick, Cruise revient en tant que capitaine Pete « Maverick » Mitchell, qui est maintenant pilote de repos et instructeur de vol formant la prochaine génération de pilotes de chasse. Val Kilmer est également de retour dans le rôle de l’amiral Tom « Iceman » Kazansky. Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm et Ed Harris sont également à l’affiche. Joseph Kosinski, qui a déjà travaillé avec Cruise sur Oblivion, a réalisé le film.