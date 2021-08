Tom Daley a son propre compte de tissage sur Instagram et est un pro

Daley a avoué que sa passion pour le tricot avait commencé en mars de l’année dernière et que c’était le activité que vous avez utilisée comme distraction pendant la pandémie de coronavirus. “La seule chose qui m’a permis de rester saine d’esprit tout au long de ce processus, c’est mon amour pour le tricot et le crochet et tout ce qui touche à la couture”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Son profil, @madewithlovebytomdayle a plus de 811K abonnés (et comptant). Dans ce document, elle partage non seulement les pulls qu’elle fabrique pour les chiens, mais aussi les designs qu’elle a créés pour lui, des pulls colorés aux figurines d’animaux, en passant par les housses de canapé et les robes pour ses amis.