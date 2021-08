Tom Daley est l’olympien militant qui fait la différence dans le monde

in

Le plongeur Tom Daley est plus que l’un des olympiens les plus célèbres de Grande-Bretagne, il est également un redoutable militant pour les droits des LGBTQ qui fait la différence au Royaume-Uni et dans tout le Commonwealth.

L’histoire olympique de Daley commence à un jeune âge. Il a commencé à plonger à l’âge de huit ans et est immédiatement tombé amoureux de ce sport. C’est aussi à cette époque qu’un jeune Daley semblait être bien plus qu’un enfant essayant de plonger pour le plaisir – il était un champion. Tom a remporté le championnat des 8/9 ans dans les épreuves de tremplin 1 m, tremplin 3 m et plate-forme, attirant l’attention des adeptes du sport.

Puis, en 2004, à l’âge de 10 ans, il a attiré l’attention nationale en remportant son groupe d’âge dans toutes les disciplines de plongeon aux championnats britanniques. C’est à ce moment-là que les entraîneurs nationaux ont réalisé que Daley avait quelque chose d’extrêmement spécial et qu’il a commencé à s’entraîner pour l’équipe nationale.

En 2007, à l’âge de 12 ans, Daley a obtenu une dispense spéciale, qui lui a permis de participer au Festival olympique de la jeunesse australienne 2007, où l’entrée n’est généralement accordée qu’aux athlètes de 15 ans ou plus. Ici, l’adolescent a étonné la foule, concourant pour une blessure au pouce et remportant l’argent avec son partenaire sur la plate-forme synchro.

Rêves olympiques à l’horizon avec Londres en 2012, Daley était considéré comme l’une des meilleures chances de médaille du pays, et des matchs à domicile étaient l’événement parfait pour montrer au monde que le plongeur Daley était devenu. Il a ensuite remporté le bronze à la plate-forme de 10 m, un exploit remarquable pour un jeune de 17 ans et Daley est devenu un héros national.

Pour la plupart des olympiens, remporter une médaille est davantage une question de gloire et de fortune, mais Daley a profité de l’occasion pour s’impliquer dans l’activisme. En 2013, il a annoncé qu’il était en couple avec un homme sur sa chaîne YouTube, se décrivant comme « queer » et devenant mécène de l’association caritative LGBTQ+ Switchboard, qui propose une ligne d’assistance et un soutien à la communauté.

L’activisme de Daley s’est poursuivi jusqu’aux Jeux olympiques de Rio en 2016, où Daley a de nouveau remporté une médaille, remportant cette fois le bronze au 10 m synchro. Utilisant la renommée une fois de plus pour élever la conversation sur les droits LGBTQ +, Daley a lancé un appel aux nations lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en 2018, demandant aux nations qui avaient encore des lois anti-LGBTQ de les abroger. L’influence de Daley a conduit à des pressions exercées sur les nations par les chefs de gouvernement du Royaume-Uni, ce qui représente la première fois que son activisme a eu un impact majeur en dehors du Royaume-Uni.

Maintenant, à 27 ans et à ses troisièmes Jeux olympiques, Daley a déjà remporté la première médaille d’or de sa carrière, remportant le 10 m synchro. Maintenant, il vise l’or individuel.

Comment regarder Tom Daley à Tokyo

Plateforme 10 m hommes : vendredi 6 août à 1 h HE