Le public de One Show était un peu confus – c’est le moins qu’on puisse dire – lorsqu’ils ont allumé leur téléviseur pour voir le nageur olympique Tom Daley discuter avec l’ancienne espoir présidentiel Hillary Clinton.

Tom a animé sa toute première émission en direct ce soir aux côtés d’Alex Jones, où ils ont également discuté avec Stephen Merchant, Simon LeBon de Duran Duran et Nohn Taylor et Rhianne Barreto.

La démocrate était à l’émission pour parler de son nouveau livre State of Terror, un thriller politique sur un secrétaire d’État à la Maison Blanche qui soupçonne le président américain de collusion avec l’ennemi.

Alors qu’une interviewée aussi médiatisée est un début extrêmement impressionnant pour Tom, de nombreux spectateurs se sont rendus sur Twitter pour dire à quel point c’était « bizarre » de voir le jeune olympien chargé d’interviewer la femme qui est presque devenue présidente des États-Unis.

Comme l’a dit le journaliste Scott Bryan : « J’ai allumé BBC One et Tom Daley discute avec Hillary Clinton, qui parle d’armes nucléaires.

Il a ajouté: « Bien sûr, c’est The One Show. Où d’autre serait-ce ?

Louise Penny, Hillary Clinton, Alex Jones et Tom Daley dans The One Show ce soir (Photo: BBC)

Une personne a écrit : « Tom Daley interviewant Hillary Clinton. Qu’est-ce que c’est que ce spectacle ?’ tandis qu’un autre a déclaré: « Tom Daley interviewant Crooked Hillary Clinton est bizarre même pour The One Show. »

Un téléspectateur confus a souligné que Tom et Hillary s’étaient « rencontrés une ou deux fois auparavant et ne faisaient que bavarder de manière insensée ».

Ils ont ajouté: « Cela nourrit quelque chose au fond de moi et je n’ai aucune idée de ce que c’est. »

L’utilisateur de Twitter Nick Toovey a déclaré : » Il y avait de bonnes chances qu’Hillary Clinton ait pu être présidente des États-Unis à l’heure actuelle. Au lieu de cela, elle est interviewée par Tom Daley et Alex Jones.

Tom a été plongé dans le grand bain alors qu’il animait sa première émission en direct avec une interview avec Hillary Clinton (Photo: BBC)

Tom avait précédemment parlé de son ambition de passer à la télévision.

« Que j’aille aux prochains Jeux olympiques ou non, je dois continuer à plonger de manière récréative. Je m’améliore encore, donc je ne sais pas c’est la réponse honnête. Il y a beaucoup d’options », a-t-il déclaré précédemment à Metro’s Sixty Seconds.

«J’aimerais aussi être un créateur de tricots et un animateur de télévision faisant des documentaires LGBT, du sport ou du samedi soir, du divertissement au sol brillant.

The One Show est diffusé en semaine à 19h sur BBC One.

