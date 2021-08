Tom Daley taquine le retour de Paris 2024 après une deuxième médaille aux Jeux olympiques de Tokyo .

Tom Daley a décroché sa deuxième médaille de Tokyo 2020 samedi (Photo: .)

Tom Daley dit qu’il pourrait bien être de retour pour Paris 2024 après avoir décroché sa deuxième médaille des Jeux de Tokyo et sa quatrième médaille olympique de son incroyable carrière.

Le joueur de 27 ans a remporté le bronze à la plate-forme du 10 m samedi, s’ajoutant à l’or au 10 m synchro qu’il a remporté avec Matty Lee plus tôt aux Jeux.

L’icône du plongeon participe à ses quatrièmes Jeux olympiques, remportant des médailles à trois d’entre eux, mais ne rejette pas l’idée d’en faire un cinquième en France dans trois ans.

“Je vais certainement faire une pause et quelques margaritas, mais ne m’excluez pas pour Paris”, a déclaré Daley à Nick Hope de la BBC.

Le double champion du monde de la plate-forme 10 m est ravi de la façon dont s’est déroulé son voyage au Japon, étant revenu tout récemment d’une grave blessure au genou.

La Chine est la force dominante en plongeon, remportant sept des huit médailles d’or offertes dans ce sport à Tokyo, donc pour Daley et Lee d’en saisir une est une superbe réalisation.

Plus : Jeux olympiques



“Je suis tellement heureux que ces Jeux olympiques se soient déroulés comme ils l’ont fait”, a déclaré Daley. «Je me sens comme un athlète différent, j’ai l’impression d’avoir vécu tellement de choses différentes au fil des ans.

« Fin mai, je ne savais même pas si j’allais me rendre à ces Jeux. Je me suis déchiré le ménisque et j’ai subi une opération au genou, j’ai toujours rêvé que je serais assez en forme pour revenir plonger à ces Jeux olympiques.

«Si quelqu’un m’avait dit que j’allais gagner une médaille d’or et une médaille de bronze, j’aurais probablement ri au nez.

Daley a maintenant quatre médailles olympiques à son actif (Photo: .)

«Je dois cette médaille à tant de gens. Je suis sur le podium mais il y a tellement de monde derrière la médaille.’

Daley a réalisé une immense performance lors de la finale de samedi, avec une seule erreur notable lors de son quatrième plongeon, ce qui a permis à l’incroyable paire chinoise de Cao Yuan, qui a remporté l’or, et Yang Jian, qui a terminé avec l’argent, de le devancer.

“Une fois que vous êtes en finale, c’est ce que j’aime”, a-t-il déclaré. « J’aime la compétition quand ça compte, il y avait une grosse compétition avec les deux plongeurs chinois, ils se sont éloignés quand j’ai un peu raté ça au quatrième plongeon.

“Je suis extrêmement heureux de repartir avec une autre médaille olympique.”



À SUIVRE : Tom Daley remporte la médaille de bronze dans la superbe finale du plongeon plate-forme à 10 m à Tokyo 2020



À SUIVRE : La télévision d’État russe diffuse des attaques homophobes contre Tom Daley pendant les Jeux olympiques de Tokyo

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();