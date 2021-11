Tom Del Beccaro: les démocrates jouent le jeu de longue haleine en augmentant les dépenses publiques sans fin

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les gros titres de Virginie étaient frappants pour les démocrates. Pour la première fois en 11 ans, les Virginiens ont élu des républicains dans tout l’État. La course du gouverneur du New Jersey et d’autres résultats étaient également des avertissements.

Mais cela n’aura pas d’importance pour les démocrates.

GREG GUTFELD : LA STRATÉGIE DES DÉMOCRATES COUVRAIT LES RACISTES BLANCS, RICHES ET LIBÉRAUX

Cela n’aura pas d’importance parce que les démocrates jouent et jouent depuis des décennies sur le long terme, un jeu qui met l’accent sur les programmes gouvernementaux permanents plutôt que sur les victoires électorales à court terme.

Concrètement, les élections sont un référendum sur les performances des partis et des politiciens depuis la dernière élection. De plus, l’électorat fait souvent osciller le pendule entre les partis.

Il y a des moments où un parti et ses politiciens répondent au message des électeurs lors d’une élection en modifiant l’ordre du jour. L’exemple clair le plus récent de cela était lorsque les démocrates ont perdu la Chambre des représentants alors que Bill Clinton était président. Avec l’aide de Dick Morris, le président Clinton a modéré son programme et signé une législation historique comme la réforme de l’aide sociale.

Ces jours sont révolus pour les démocrates.

PHOTO DE DOSSIER: Le dôme du Capitole américain est vu à Washington, États-Unis, le 17 décembre 2020. REUTERS/Erin Scott/File Photo (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Les démocrates d’aujourd’hui se soucient plus d’établir des programmes gouvernementaux que de gagner les prochaines élections. La raison en est simple : les démocrates savent que les titulaires de charge peuvent aller et venir, mais les programmes gouvernementaux restent pour toujours. Ils savent que les pouvoirs autrefois cédés au gouvernement, comme ceux pris pendant la pandémie, sont rarement abandonnés.

Ils se souviennent de l’évaluation du président Ronald Reagan : « Aucun gouvernement ne se réduit volontairement en taille. Les programmes gouvernementaux, une fois lancés, ne disparaissent jamais. En fait, un bureau gouvernemental est la chose la plus proche de la vie éternelle que nous ne verrons jamais sur cette terre. Plutôt que de considérer cela comme un avertissement, les démocrates le considèrent aujourd’hui comme une stratégie.

L’image du président Ronald Reagan est exposée sur un stand d’exposition à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Oxon Hill, Maryland, États-Unis, le 28 février 2019. REUTERS/Kevin Lamarque (REUTERS/Kevin Lamarque)

Considérez ce graphique des dépenses du gouvernement fédéral :

On ne peut s’empêcher de conclure que les dépenses gouvernementales de plus en plus d’argent des contribuables sont une voie à sens unique vers des budgets toujours plus importants.

Au cours de cette période représentée dans le graphique susmentionné, il y a eu des présidents démocrates, une Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et des sénats contrôlés par les démocrates. Il y a également eu des présidents républicains, une Chambre des représentants contrôlée par les Républicains et des Sénats contrôlés par les Républicains.

Même si le contrôle de ces bureaux et chambres de gouvernement a alterné entre les partis politiques, les dépenses toujours croissantes ont été une constante. Les démocrates de Washington, DC ne le savent que trop bien aujourd’hui. Ils se souviennent également des paroles de l’ancien président Barack Obama lorsqu’il a essentiellement déclaré que vous pouvez créer une majorité active d’électeurs composée de ceux qui dépendent du gouvernement.

Ce nombre toujours croissant de personnes dépendantes du gouvernement est l’une des principales raisons pour lesquelles les dépenses publiques augmentent d’année en année. L’autre raison majeure de cette croissance des dépenses est que les programmes gouvernementaux « temporaires » sont rarement, voire jamais, abrogés ou mis fin d’une autre manière. Pensez au sort d’Obamacare même si les républicains l’ont décrié dans leur minorité mais, malgré leurs efforts, ne l’ont finalement pas abrogé lorsqu’ils ont pris la majorité.

PHOTO DE DOSSIER: Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur l’autorisation du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans dans le South Court Auditorium de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 3 novembre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo (REUTERS/Evelyn Hockstein/Photo d’archive)

Donc, sachant tout cela, les démocrates continuent de jouer leur long jeu en politique. Ils savent que leurs chances, à long terme, augmentent à mesure que le gouvernement grandit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que, malgré la réprimande des actions démocrates comme en témoignent les victoires républicaines en Virginie et dans les courses aux commissions scolaires à travers le pays, les démocrates à Washington n’ont pas l’intention de ralentir.

Ce titre du lendemain matin de Politico dit tout: « Les démocrates s’engagent à poursuivre l’agenda de Biden, même après les élections ». Considérez aussi ce sentiment d’un chroniqueur du Washington Post : « Les critiques disent que les démocrates sont allés trop loin à gauche mais cela ne compte pas. L’ordre du jour est très populaire. Ils n’ont tout simplement pas encore franchi la ligne d’arrivée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La raison pour laquelle les démocrates pensent qu’ils doivent adopter leur programme de dépenses maintenant est qu’ils savent qu’ils perdront probablement la Chambre et le Sénat lors des élections de 2022. Les mois à venir représentent leur dernière chance d’instituer ces nouveaux programmes de dépenses, peut-être pour les générations à venir.

En d’autres termes, plutôt que de changer politiquement pour tenter de conserver le pouvoir, les démocrates préféreraient instituer des programmes gouvernementaux permanents et les précédents qu’ils créent. C’est une stratégie gagnante pour eux à long terme et l’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement grossit de plus en plus au détriment de notre pays.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS DE TOM DEL BECCARO