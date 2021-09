‘Tom, Dick et Harry’: Tejashwi Yadav accusé d’avoir accepté Rs 5 crore en échange d’un ticket de scrutin LS alors que le tribunal de Patna ordonne le FIR

in

Le tribunal a ordonné au principal SP de Patna de déposer un FIR sur la plainte au poste de police de Kotwali et de mener une enquête.

Un tribunal de Patna a ordonné à la police de déposer un FIR contre le chef du RJD Tejashwi Yadav, sa sœur députée Misa Bharti et d’autres personnalités politiques sur la plainte d’une personne qui a allégué qu’il avait été dupé de Rs 5 crore avec la promesse d’un Lok Billet Sabha aux élections générales de 2019.

Yadav s’en est pris aux allégations et a exigé une enquête équitable sur l’affaire. « Peu m’importe qu’un Tom, Dick ou Harry porte plainte contre moi. Mais la question est d’où le plaignant a obtenu Rs 5 crore ? J’exige une enquête équitable sur cette affaire et des mesures strictes contre le plaignant si ses allégations s’avèrent sans fondement », a-t-il déclaré.

Le magistrat en chef de la justice, Patna, Vijay Kishore Singh a adopté l’ordonnance le 16 septembre sur la pétition de Sanjiv Kumar Singh, qui a affirmé qu’il était associé au Congrès et qu’il était candidat à un ticket de parti pour le siège de Bhagalpur.

Dans sa plainte, il a également nommé la sœur aînée de Yadav et membre du Rajya Sabha Misa Bharti, outre le président du Congrès de l’État Madan Mohan Jha, l’ancien chef du BPCC Sadanand Singh et son fils Shubhanand Mukesh, ainsi que le porte-parole du Congrès Rajesh Rathore. Le tribunal a ordonné au principal SP de Patna de déposer un FIR sur la plainte au poste de police de Kotwali et de mener une enquête.

