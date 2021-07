Tom Ellis a des nouvelles décevantes sur cette scène de fiançailles

Les Lucifans sur Internet étaient ravis de voir Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German) se fiancer enfin dans la finale de la saison 5 de Lucifer. Cependant, il y a juste un problème : ce n’était pas une demande en mariage. Le moment du dernier épisode de la saison 5, partie 2, intitulé “Une chance à une fin heureuse”, voit Lucifer donner la bague contenant l’immortalité de Lilith à Chloé, qui venait d’être assassinée et est au paradis. Lucifer a supposé qu’il était en train de mourir à ce moment-là et voulait simplement montrer son amour à Chloé. Cependant, le geste ramène Chloé à la vie et empêche Lucifer d’être éradiqué.

Lors du panneau Comic-Con@Home de Lucifer, diffusé le 24 juillet, Ellis a doublé cette interprétation des événements. En discutant avec Luke Cook (qui jouait un personnage appelé Lucifer Morningstar dans Chilling Adventures of Sabrina), Ellis a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une demande en mariage officielle.

“C’est assez drôle que les gens pensent que c’est l’engagement”, a déclaré Ellis. « C’est une sorte de

engagement parce que je pense que Lucifer pensait qu’il allait mourir donc c’était un peu comme

symbolique à ce moment-là, et donc c’était un engagement/sacrifice.”

Les showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich ont également insisté sur le fait que la scène de la bague n’était pas un signe que les cloches du mariage sonneraient dans la saison 6. plus (de) la métaphore de tout cela. Comme, ‘Je me sacrifie, mais je te donne mon amour'”, a déclaré Henderson. “Je comprends donc d’où vient la confusion. Ce n’est pas un engagement officiel, mais c’est un engagement émotionnel.”

Modrovich a ajouté: “C’est de nature plus symbolique”, faisant écho aux commentaires qu’elle et Henderson ont déjà faits à Entertainment Tonight. Dans cette interview ET, la paire a également taquiné qu’un engagement réel pourrait être dans les cartes dans la saison 6. Modrovich a déclaré: “… en ce qui concerne un engagement … vous devez simplement vous connecter et voir. Je ne peux pas répondre Celui-la.”

Lucifer Saison 6 première le 10 septembre. Tous les épisodes passés de l’émission, y compris ceux diffusés sur FOX, sont disponibles sur Netflix pour être diffusés. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg.