Tom et Jerry et 6 autres films qui prouvent que Hollywood devrait l’arrêter avec les dessins animés classiques

Ce qui rend Tom et Jerry insupportable est que, même pour un film pour enfants, l’intrigue et les blagues sont assez mauvaises. À un moment donné dans le film, le personnage de Chloë Grace Moretz est juste en train d’avoir une conversation avec une autre personne, et le personnage de Michael Peña vient au hasard et dit « Désolé d’interrompre votre TED Talk. » C’est ça … c’est la blague, et il y en a beaucoup plus d’où ça vient. Ce film est définitivement un cas où regarder l’original aurait suffi pour capturer la nostalgie, et non cette tentative de moderniser une franchise obsolète.