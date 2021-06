Tom Felton a souhaité un joyeux anniversaire au papa de Harry Potter Jason Isaacs, mais je ne peux pas détacher mes yeux de ce cosplay de Dobby

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La franchise Harry Potter est excellente pour un certain nombre de raisons, mais l’une des raisons pour lesquelles les films ont si bien fonctionné est que le casting avait une chimie de premier ordre devant la caméra. Ce lien s’est également étendu au-delà de l’ensemble et, à l’approche du 10e anniversaire du dernier volet, l’amour entre les stars est toujours fort. Deux anciens élèves particulièrement proches sont les acteurs de Draco et Lucius Malefoy, Tom Felton et Jason Isaacs. Cet amour était clair à travers un récent cri d’anniversaire que Felton a envoyé à son père de cinéma. Cependant, honnêtement, je ne peux pas m’empêcher de regarder le cosplay de Dobby qui est présent sur la photo.