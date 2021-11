Tom Felton aurait pu être Harry Potter

Le réalisateur américain a expliqué, dans une interview au Hollywood Reporter, que Tom avait lu plusieurs lignes du scénario qui finiraient entre les mains de Daniel Radcliffe, laissant les producteurs et autres réalisateurs de Warner Bros. plus que satisfaits.

Cependant, il fut finalement décidé de lui confier la tâche non moins exigeante d’incarner Draco Malfoy, l’ennemi d’Harry pendant ses années d’école à Poudlard.

« Tom est un grand acteur, alors nous avons pensé que nous pouvions teindre ses cheveux, lui mettre une cicatrice, lui donner des lunettes et voir ce qui s’était passé. Il a fait une très bonne lecture des répliques de Harry. Le problème, c’est que c’est trop évident quand un enfant de 11 ou 12 ans a les cheveux teints. Et il était meilleur en tant que Malefoy, c’était quelque chose qu’on ne pouvait pas ignorer : Tom devait incarner Malefoy », a-t-il révélé.