Tom Felton de Harry Potter a des sentiments intenses à propos de l’idée que n’importe qui d’autre pourrait jouer Draco Malfoy sur grand écran

Il est assez clair que Harry Potter fait toujours partie de la vie de Tom Felton, tout comme de nombreux fans de la série et des films. C’est probablement pourquoi il a des sentiments si forts à l’idée de se faire retirer le titre de Draco Malfoy, et pourquoi il sauterait volontiers sur l’occasion de se teindre à nouveau les cheveux en blond et de rejoindre à nouveau la famille Malfoy à l’écran. Heureusement, il ne semble pas qu’il soit question d’un autre Draco sortant des boiseries, et les directeurs de casting n’oseraient pas croiser un Malefoy.