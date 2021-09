Tom Felton de Harry Potter partage une mise à jour sur sa santé après s’être effondré pendant un match de golf

Son message clé était que les gens ne s’inquiètent pas pour lui, car il « se sent mieux de jour en jour ». Il a également montré un certain amour pour la Ryder Cup, qui est la compétition de golf à laquelle il a participé lorsqu’il aurait attrapé et serait tombé au sol jeudi. Lorsque l’incident s’est produit, Felton a été photographié en train d’être aidé et transporté jusqu’à un chariot, où il a été emmené sur une civière alors qu’il était conscient. Deux jours plus tard, c’est une excellente nouvelle de revoir Felton bien et de chanter à nouveau !