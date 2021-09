Tom Felton de Harry Potter s’effondre lors d’un match de golf entre célébrités

in

Draco Malfoy de la franchise Harry Potter, Tom Felton s’est effondré sur un terrain de golf du Wisconsin plus tôt dans la journée alors qu’il participait à une compétition de golf avec d’autres célébrités pour un public. L’acteur de 34 ans était conscient, mais avait l’air malade alors qu’il était photographié en train d’être transporté par le personnel lors de l’événement et emmené sur une civière sur un chariot. On ne sait pas ce qui s’est passé ou son état actuel, mais Felton reçoit des soins médicaux à la suite de l’incident.