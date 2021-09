Tom Felton, Draco Malfoy dans “Harry Potter”, s’effondre à la Ryder Cup

Nouvelles connexes

Tom feutre est l’un des acteurs de Harry Potter plus reconnaissable. Le Britannique, tout au long des films de la saga du livre de JK Rowling, a donné vie à l’un des ennemis de ‘Harry Potter‘, Draco Malfoy. Ce vendredi il a fait peur à tout le monde après, lors de sa participation au célèbre tournoi des Coupe Ryder, a subi un effondrement. Lors du rendez-vous qui est célébré dans le Wisconsin, il était déjà sur l’herbe quelques minutes avant le début du match quand, soudainement, il s’est évanoui et est tombé au sol.

Les images publiées par des médias tels que Le soleil elles montrent l’acteur, conscient mais abasourdi et le visage effrayé, transporté sur une civière, dans un petit véhicule, pour recevoir des soins médicaux. Tout s’est passé alors qu’il était sur le trou 11. “Lors du match des célébrités de la Ryder Cup, l’acteur et musicien Tom Felton a subi un incident médical au cours de sa course pour l’Europe. Il a été emmené dans un hôpital local pour y être soigné.” PGA a expliqué dans un communiqué.

Les détails sur le mal des transports n’ont pas été divulgués, mais des photos montrent Felton au sol sur le terrain de golf. Détroit de sifflement au Kohler, entouré d’un groupe de personnes. Ni les organisateurs du tournoi ni l’acteur lui-même n’ont fait d’autres mises à jour sur son statut, mais le fait de le voir sur le podium mis en place pour honorer les participants a rassuré tous les fans du musicien également. Tout a été un choc.

La star de Harry Potter, Tom Felton, s’est allongée hors du parcours de golf de la Ryder Cup après une alerte à la santé pic.twitter.com/8YpGHSroMq – Le Soleil (@TheSun) 24 septembre 2021

Lors de l’événement, des personnalités telles que Alessandro del Piero, ancien footballeur de la Juventus, ceux qui étaient joueurs de la NBA, Toni Kukoc et Sasha vujacic, ou l’ex du NFL, et le partenaire de Felton dans le match, Teemu Selanne. Vous pourriez également voir d’autres célébrités comme Mandy rose, Mike eruzione, Stéphanie szostak, AJ Hawk, Dan Jansen ou Kelly slater.

La séquence d’images de l’évanouissement de Tom Felton à la Ryder Cup REUTERS

En 2006, Felton avait déjà des problèmes de santé et a dû être hospitalisé pour ses poumons : « J’ai passé 4 nuits à l’hôpital il y a près de 3 ans, à cause d’un de mes poumons qui s’est effondré. J’ai appris d’un rapport médical dans le quatrième film. de Harry Potter. On m’a dit que je n’étais pas assez bien pour travailler et qu’il y avait beaucoup d’air stocké dans mes poumons. Je n’avais jamais été à l’hôpital auparavant. “

